Archeolodzy odkryli zaginiony tunel pod egipską świątynią. Może pomóc w poznaniu wielkiej zagadki historii

Grupa archeologów podczas wykopalisk w egipskim mieście Taposiris Magna natknęła się na niespodziewane odkrycie.

Pod jedną ze starożytnych świątyń odkryła ogromny tunel, mający aż 1,3 kilometra długości. Według badaczy mógł on być jednym z największych konstrukcji swoich czasów.

W tunelu znaleziono dwie alabastrowe głowy, z których jedna ma przedstawiać króla zaś druga wysoko postawioną osobę. Prócz tego tunel chował monety i posągi starożytnych bogów egipskich.

Odkrycie tunelu pod świątynią akurat w Taposiris Magna może być niezwykle ważne dla odkrycia wielkiej tajemnicy starożytnego Egiptu, łączącej postać sławetnej Kleopatry.

Egipski podziemny tunel to wielka konstrukcja starożytności

O znalezieniu tunelu poinformowało Egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności. Dokonała jej dominikańsko-angielska grup archeologów, prowadząca wykopaliska w mieście Taposiris Magna znajdującego się niedaleko Aleksandrii.



Podczas prac przy pozostałościach jednej ze świątyń, znaleźli oni drogę do niezbadanego dotąd ogromnego tunelu. Znajdujący się na głębokości 20 metrów, ma aż 1305 metrów długości i 2 wysokości. W niektórych miejscach jego rozmiar się zmienia, co może być wynikiem licznych trzęsień ziemi w tym regionie. Archeolodzy określili na razie, że pochodzi on z czasów panowania w Egipcie dynastii Ptolemeuszy (304 rok p.n.e - 30 rok n.e.)

Zdjęcie Archeolodzy podejrzewają, że podstawowo tunel zbudowano z myślą o transportowaniu wody podczas suszy / Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities / Facebook

Według dyrektor grupy archeologów, Kathleen Martínez, samo znalezienie tunelu jest jednym z najważniejszych odkryć architektury starożytnego świata.

[Odkryty tunel] jest dokładną repliką tunelu Eupalinos w Grecji, który uważa się za jedno z najważniejszych osiągnięć inżynieryjnych starożytności Martínez dla portalu Live Science

W samym tunelu znaleziono jeszcze specjalne artefakty. Najważniejsze z nich to dwie alabastrowe głowy, będące wizerunkami wysoko postawionych osób w starożytnym Egipcie. Ustalono już, że jeden należy do króla. Zidentyfikowanie go da możliwość poznania dokładniejszej daty powstania tunelu. Znalezione artefakty dają archeologom podstawy do twierdzeń, że odkryty tunel pomoże im w odkryciu jednej z największych tajemnic starożytnego Egiptu, czyli miejsca grobowca Kleopatry.



Zdjęcie Dwie znalezione wizerunki w tunelu, mogą świadczyć o tym, że z czasem stał się jednym z miejsc gdzie chowano zmarłych / Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities / Facebook

Odkryty tunel kluczem w znalezieniu grobowca Kleopatry

Zespół archeologów, którzy odkryli tunel pracują w Taposiris Magna od 2005 roku. Wierzą, że w mieście znajduje się zaginiony grobowiec Kleopatry VII, ostatniej niezależnej władczyni starożytnego Egiptu. Do tej pory w miejscowych ruinach odkryto mnóstwo monet, z podobizną Kleopatry. Sugeruje to, że mogła zostać pochowana właśnie tam.



Zdjęcie Do dziś nie znamy miejsca pochówku Kleopatry, co pozostaje jedną z największych zagadek starożytności / Saiko / Wikipedia

Znalezienie tak dużego tunelu i co najważniejsze z tak istotnymi artefaktami sugeruje, że w przeszłości używano go także do przemieszczania zmarłych. Martínez i jej zespół uważają, że to właśnie takim tunelem mogły zostać przetransportowane zwłoki Kleopatry, chcącej potajemnie spocząć obok swojego małżonka, rzymskiego polityka Marka Antoniusza, który nie mógł być publicznie pochowany w Egipcie.



Martínez uważa, że nowoodkryty tunel może prowadzić do ukrytej sieci podziemnych konstrukcji, gdzie znajduje się grobowiec Kleopatry i Marka Antoniusza. Tym samym może się okazać kluczem do jednego z najważniejszych odkryć archeologicznych naszego życia.