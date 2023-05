Archeolodzy odnaleźli kompletną zbroję z XVI wieku. Jest wyjątkowa!

Oprócz wspomnianej zbroi zespół badawczy odnalazł również liczne bełty do kusz. Część ma charakterystyczne groty, które służyły do penetracji kolczugi, czy nawet zbroi. Ponadto archeolodzy odkryli liczne fragmenty bolaño - jest to rodzaj kamiennej kuli armatniej.

Arabski potop Półwyspu Iberyjskiego

Początek arabskich podbojów Półwyspu Iberyjskiego rozpoczął się około 711 roku n.e. Arabowie organizowali liczne kampanie mające na celu podbój coraz to nowych ziem na kontynencie europejskim. Jednakże archeolodzy sądzą, że pierwsze wyprawy miały głównie charakter łupieżczy/rabunkowy.

Niestety źródła historyczne nie podają zbyt wielu informacji o tych kampaniach, dlatego też prowadzenie licznych prac archeologicznych jest tak ważne. Wcześniej Półwyspem przez 300 lat rządzili Wizygoci. Historycy podkreślają, że w niektórych regionach Królestwa Wizygotów panowały "głębokie nieporozumienia" oraz wzajemna niechęć, zarówno pod względem religijnym, jak i administracyjnym - te elementy odegrały kluczową rolę w sukcesie podboju całego Półwyspu. W późniejszych wiekach doszło do podziału kalifatu na małe emiraty (taifas), jednocześnie europejskie królestwa rosły w siłę. W XIII wieku doszło do odbicia Półwyspu Iberyjskiego z arabskich rąk. Kampanie były znane jako rekonkwisty i wspierane były przez papieża.