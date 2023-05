Wyjątkowo potężny wybuch wulkanu mógłby sparaliżować ruch lotniczy nie tylko w okolicy, ale również w innych miastach. Przykład stanowi erupcja z 2010 roku, kiedy islandzki wulkan Eyjafjallajökull doprowadził do niemal całkowitego paraliżu ruchu lotniczego w całej Europie. Obecnie islandzki wulkan stanowi obowiązkowe miejsce do odwiedzenia w trakcie wakacji na Islandii. Jednak ponad 10 lat temu, nikt nie spodziewał się, że potężne chmury pyłu aż tak wpłyną na życie Europejczyków.

Włochy borykają się obecnie z katastrofalnymi powodziami, które są wynikiem intensywnych opadów deszczu. Ostatnie czego teraz potrzeba to kolejna katastrofa. Chociaż nieszczęścia lubią chodzić parami, to aktualnie nie zanosi się na to, aby Etna miała powtórzyć wyczyn swojego islandzkiego kolegi.

Eksperci z Włoskiego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii podkreślają, że obserwacja wulkanu jest mocno utrudniona przez panujące warunki atmosferyczne.