Jakie skarby odnaleziono na XVIII-wiecznym wraku?

Odnalezione artefakty znajdowały się w drewnianych skrzyniach handlowych, które były przysypane grubą warstwą osadów. Jak zaznaczają naukowcy, usuwanie materiału było powolne, by nie uszkodzić cennych znalezisk.

W ten sposób odnaleziono wytrawione ostrza szabli, rzeźbione rękojeści noży, srebrne monety, a także naparstki, grzebienie i inne rzeczy codziennego użytku. Jednakże najciekawszymi artefaktami było 100 szabel, które posiadały żłobienia znajdujące się po obu stronach ostrzy. Przedstawiały one Słońce, Księżyc oraz gwiazdy. Jak wskazują archeolodzy, zostały one wykonane kwasem, gdyż była to tańsza alternatywa dla grawerowania. Szable mogły być półproduktami, gdyż nie posiadały rękojeści.