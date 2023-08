W tracie prac archeologicznych prowadzonych w kantonie Zug naukowcy z Urzędu Ochrony Zabytków i Archeologii odnaleźli ruiny dużego kompleksu z czasów rzymskich.

Co ciekawe, znalezisko znajduje się na obszarze kamieniołomu, który zlokalizowany jest na wzniesieniu w regionie Äbnetwald. Właśnie tutaj archeolodzy wcześniej ujawnili dowody osadnictwa i istnienie grobów z epoki brązu i z epoki żelaza.

Warto zauważyć, że wykopaliska ratownicze we wspomnianym kamieniołomie prowadzone są już od 1990 roku. Jednakże dopiero teraz archeolodzy dokopali się do rzymskich budynków, które razem tworzą obszerną strukturę - jej powierzchnia wynosi co najmniej 500 metrów kwadratowych.

