Archeolodzy znaleźli zaginione rzymskie miasto w Egipcie

O niezwykłym odkryciu poinformowała egipskie Ministerstwo ds. Turystyki i Starożytności.

Archeolodzy w centrum popularnego miasta turystycznego Luksor znaleźli kompleks mieszkalny z czasów drugiej i trzeciej ery, kiedy w jego regionie panowało Imperium Rzymskie.

Ruiny wskazują, że archeolodzy mają do czynienia z dawnym miastem, pełnym domów i warsztatów.

Jest to wielkie odkrycie, będące najstarszymi zabudowaniami na wschodnim brzegu Luksoru.

Miasto to jest prawdziwym rajem dla archeologów. Niespełna dwa tygodnie przed odkryciem rzymskiego miasta, znaleziono w nim grobowiec faraona sprzed 3500 lat.

Zaginione miasto Imperium Rzymskiego

Znalezione ruiny wyglądają jak pozostałości prawdziwej antycznej metropolii. Grupą archeologów przewodzi doktor Mustafa Waziri, sekretarz generalny Najwyższej Rady Archeologii w Egipcie. Jego grupa oszacowała, że znalazła całe rzymskie miasto, którego ruiny mają aż 1800 lat.

Zdjęcie Pozostałości budynków w odkrytym mieście są zaskakująco bardzo dobrze zachowane / Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities / Facebook

W kompleksie archeolodzy rozpoznali budowle mieszkalne, warsztaty i fragmenty wież. Wśród ruin budynków znaleźli także masę garnków, waz, narzędzi szlifierskich oraz rzymskich monet.

Zdjęcie Część skarbów odkryta w zaginionym mieście / Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities / Facebook

Waziri wraz ze swoim zespołem prowadzi prace archeologiczne w regionie od września 2022 roku. W tym czasie po wschodniej stronie Nilu niedaleko Luksoru znaleźli wiele pozostałości Imperium Rzymskiego i Bizantyjskiego jak amfory, monety, czy ruiny pojedynczych budynków.

Niemniej odkrycie w tym regionie całego rzymskiego miasta to zupełnie inny kaliber archeologii. Tajemniczości dodaje fakt, że rzadko w tym regionie znaleźć można ruiny kompleksów mieszkalnych. Wschodnia część Luksoru znajduje się bowiem na terenach sławetnych regionów Doliny Królów i Doliny Królowych, gdzie odkryć można głównie starożytne świątynie i grobowce. Dlatego Luksor jest jednym z najważniejszych miejsc dla archeologów.

Inne archeologiczne bogactwa Luksoru i Doliny Królów

Zaginione rzymskie miasto to już drugie wielkie odkrycie archeologiczne Luksoru od początku roku, co jest zaskakujące jak na to, że mamy dopiero styczeń. Niespełna dwa tygodnie temu odkryto tam grobowiec faraona mający aż 3500 lat. Według wstępnych badań zawiera szczątki władcy z XVIII wieku, rządzącej Egiptem w jego najświetniejszych latach.