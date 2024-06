Badacze odkryli zagadkowy alfabet. Używała go zaginiona cywilizacja

Tabliczka z fragmentem alfabetu i wojownikami. Archeolodzy mają teorię na temat obiektu

Niestety obiekt uległ zniszczeniu, fragment tabliczki się odłamał, co według badaczy wpłynęło na brak kilku liter. J. Ferrer i Jané, badacz filologii paleohiszpańskiej uznał, że na płytce brakuje co najmniej 6 liter, a maksymalnie mogły być tam wyryte nawet 32 znaki. „Szkoda, że ostatnia część alfabetu zaginęła, ponieważ to właśnie tam występują najbardziej wyraźne różnice” powiedział ekspert.

Mimo wszystko tablica jest nie tylko cennym odkryciem dającym wgląd w system pisma zagadkowych mieszkańców tych ziem, ale też ukazuje ciekawe zdobienia. Na płytce oprócz liter jest bowiem misternie wygrawerowanych kilka postaci — to wojownicy.

Archeolodzy, którzy badali tabliczkę, zasugerowali, że była ona czymś w rodzaju szkicownika lub brudnopisu. Rzemieślnicy mogli używać jej do próbnego rycia napisów oraz obrazów przed wygrawerowaniem ich na cenniejszych materiałach, takich jak kość słoniowa, a nawet złoto.