Hienodonty to wymarła rodzina ssaków z rzędu pradrapieżnych, które pojawiły się w paleocenie i radziły sobie świetnie aż do miocenu. Charakteryzowały je długie czaszki, smukłe szczęki, szczupłe ciała oraz tendencja do chodzenia bardziej na palcach (palcochodność) niż na całych stopach (stopochodność).