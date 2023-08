Cmentarz w ogrodzie botanicznym. Niezwykłe odkrycie archeologów

Ziemia skrywa mnóstwo reliktów naszej przeszłości. O niespodziewanym odkryciu średniowiecznego cmentarza poinformował dr Rafał Niedźwiadek z Instytutu Archeologii UMCS. Naukowiec jest kierownikiem badań archeologicznych na obszarze Reduty Tadeusza Kościuszki, która zlokalizowana jest na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS.

Jak powiedział dr Niedźwiadek: - Na niewielkim fragmencie - bo 3 na 4 metry - odkryliśmy siedem pochówków, które prawie wszystkie były ułożone równolegle do siebie [...] Nie wiemy, czy będzie to większy, czy malutki cmentarzyk, a może mamy do czynienia z epizodem w postaci cmentarza epidemicznego.

Obecnie naukowcy będą się skupiać na określeniu dokładnego wieku cmentarza, na tym kto został na nim pochowany oraz na odkryciu całkowitej powierzchni nekropolii.

- Te pytania są przed nami. To spotkanie jest po to, aby zaszczepić myśl, że nie tylko Stare Miasto i Śródmieście, ale także inne dzielnice, jak Sławinek, były istotne w kształtowaniu się naszego miasta, zarówno w czasach najdawniejszych pierwszych rolników, jak i wtedy kiedy okrzepło państwo polskie — dodaje archeolog.

Niecodzienne odkrycie sprzed setek lat w ogrodzie botanicznym

Oprócz wspomnianego cmentarza z XII-XIII wieku odkopano także biżuterię, w tym fragmenty kolczyków tzw. kabłączków skroniowych i zausznic, a także fragment wczesnośredniowiecznej ostrogi oraz kamienny toporek z neolitu, który mógł pełnić funkcję siekierki. Ponadto ujawniono również fragmenty murów dworu obronnego z XVI-XVII wieku.

Dr Niedźwiadek powiedział: - Kościuszko, budując swoją Redutę, rozebrał ten budynek całkowicie albo go już nie zastał. Zaskakujące jest, jak tak masywny dwór można było rozebrać, nie pozostawiając śladu. Może dwór Kościuszków został z niego zbudowany, skoro datujemy go na połowę XVIII wieku?

Tajemnica Reduty Tadeusza Kościuszki

Jak podkreśla prof. Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, projekt "Reduta Tadeusza Kościuszki w obronie Konstytucji 3 Maja" prowadzony jest już od dwóch lat. Wsparcie finansowe zapewniło ministerstwo kultury.

PAP podaje, że Reduta jest jedynym zachowanym dziełem ziemnego budownictwa obronnego w Polsce, którego inicjatorem i autorem był Tadeusz Kościuszko. Struktury miały służyć w trakcie obrony Lublina w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku. Reduta Tadeusza Kościuszki została wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków trzy lata temu jako jedyny w naszym kraju obiekt zaprojektowany przez Kościuszkę.

Fortyfikacja została stworzona na planie czworoboku i zawierała wały i fosy z miejscami na działa. Jak wskazują badacze, konstrukcje przetrwały do naszych czasów w niezmienionej formie "bez przekształceń układu przestrzennego". Ostał się całokształt budowli ziemnej z szańcami, a także jary, czy zbiorniki wodne.