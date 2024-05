Co łączy odkryty właśnie relikt sprzed 1600 lat i... Eurowizję?

Podczas porządków w ogrodzie pewien mieszkaniec Coventry natrafił na fragment skały z nietypowymi nacięciami. Okazało się, że to bardzo ciekawy i wartościowy zabytek sprzed 1600 lat. Co łączy to odkrycie z Eurowizją?

Znalezisko datowane na IV w. naszej ery oraz tegoroczną Eurowizję łączy szczególna cecha. /domena publiczna/Michael Doherty, CC BY 4.0 DEED /Wikimedia