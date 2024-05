Co za odkrycie na Mazowszu. W ogródku czekał skarb z przeszłości

Polska pełna jest ukrytych skarbów z przeszłości. Co rusz pojawiają się informacje o nowych odkryciach archeologicznych. Niektóre z nich ujawniane są podczas zaplanowanych prac, inne natomiast odkrywane są przypadkowo.

Odkrycia archeologiczne w Polsce. Coraz więcej ciekawych reliktów

Odkryć dokonują nie tylko specjaliści, ale i losowe osoby. Na przykład niedawno choćby wędkarz w woj. małopolskim natrafił przypadkiem na pokaźnych rozmiarów kość, która prawdopodobnie jest pozostałością po obecności mamutów na tamtych ziemiach.

Natomiast w woj. lubelskim pod obecną zabudową dopiero co archeolodzy znaleźli pozostałości śladów osadnictwa z wczesnego średniowiecza. Najświeższe doniesienia o ciekawym odkryciu dotyczą za to woj. mazowieckiego. To właśnie na Mazowszu podczas prac porządkowych w przydomowym ogródku mieszkaniec odkrył ciekawy relikt.

Zdjęcie W przydomowym ogrodzie właściciel wykopał relikt. / 123RF/PICSEL

Odkrycie w woj. mazowieckim. Konserwator mówi o sensacji

Do znaleziska z zakresu archeologii doszło na terenie Józefowa w gminie Nieporęt. Józefów to niewielka miejscowość, mieszka tu ok. tysiąca mieszkańców. To właśnie w przydomowym ogródku jednego z nich skrywał się skarb z przeszłości, liczący sobie co najmniej 4 tys. lat! Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w informacji, którą podzielił się w mediach społecznościowych, określił znalezisko jako sensację.

- Sensacja! W ubiegłym tygodniu w Józefowie koło Legionowa, podczas prac ogrodowych, odnaleziona została krzemienna siekiera, prawdopodobnie związana z osadnictwem kultury ceramiki sznurowej z okresu neolitu. Ten niepozorny przedmiot powstał ponad 4000 lat temu - podał konserwator.

Krzemienna siekiera sprzed ok. 4 tys. lat znaleziona w ogródku

Właściciel ogródka, który wykopał siekierę, poinformował o odkryciu odpowiednie służby. W związku ze zgłoszeniem znaleziska przypadkowy odkrywca został w poniedziałek 27 maja nagrodzony.

- Obiekt został przekazany w depozyt Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. A już w poniedziałek będziemy mieli przyjemność wyróżnić i docenić uczciwość znalazcy - wyjaśnił w mediach społecznościowych Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

***

