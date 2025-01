Wszystko zaczęło się od filmu „Strefa interesów” , który opowiada o rodzinie Rudolfa Hoessa, niemieckiego zbrodniarza nazistowskiego, SS-Obersturmbannführera, komendanta niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w latach 1940–1943. Dzięki produkcji wzrosło zainteresowanie dawną willą komendanta SS, co skłoniło mieszkankę i właścicielkę do sprzedaży nieruchomości. Kupiła ją latem 2024 r. amerykańska organizacja pozarządowa Counter Extremism Project .

Teraz dom przy ulicy Legionów 88 w Oświęcimiu jest przygotowywany do udostępnienia zwiedzającym . Ma to nastąpić już 27 stycznia, w 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.

Zatrudnieni przez amerykańską organizację robotnicy oczyścili dom z wykładzin i innych elementów, które stanowiły wystrój domu Jurczak, by doprowadzić go do stanu z lat 1941-44, gdy mieszkał w nim Hoess z rodziną.

Podczas przygotowywania budynku odnaleziono m.in. spodnie należące do jednego z więźniów. Przez 80 lat służyły jako materiał do zatkania dziury w dachu. Jest na nich ledwie widoczny numer oraz niewielkie znaczenie w postaci czerwonego trójkąta, nadawanego więźniom politycznym. Zostały przekazane do badań, których celem będzie zidentyfikowanie osoby, do której mogły należeć.