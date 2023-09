Dawni ludzie wielbili boga piorunów tupiąc po specjalnym parkiecie wzmacniającym dźwięki

Jedyny w swoim rodzaju bęben

Ludy zamieszkujące dawne Peru przykładały niezwykłą wagę do rytualnego tańca. W związku z czym archeologowie są zgodni co do przeznaczenia odkrytej platformy. Najnowsze badania wyjaśnią, w jaki sposób została ona zbudowana, by zamieniać zwykły tupot stóp w prawdziwy grzmot!

Okazuje się, że różne warstwy ziemi, popiołu i guana stworzyły podłogę, która pochłaniając wstrząsy, jednocześnie emituje rezonansowe dźwięki, gdy ludzie zaczynają na niej swój taniec. Działało to na zasadzie ogromnego bębna, natomiast grano na nim za pomocą stóp. Mówi to nam dużo na temat tego, jaką rolę odgrywała muzyka oraz taniec w życiu ludów zamieszkujących ten obszar.

Platforma składa się z określonych warstw

Dalsze wykopaliska odsłoniły część osadów składających się z różnych mieszanek gliny ilastej, piasku, popiołu oraz innych materiałów. Co więcej, warstwy popiołu zawierały małe wnęki, które pomagały generować dźwięki z powierzchni platformy, przypominające bębny.

Zespół postanowił przetestować możliwości akustyczne platformy, depcząc po niej pojedynczo oraz w grupkach, mierząc jednocześnie głośność wytwarzanego dźwięku. Powstały w ten sposób hałas miał intensywność od 60 do 80 decybeli. Jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że na tej platformie tańczyły tłumy ludzi, nie kilkanaście osób.

Wywoływało to na pewno znacznie większy efekt. Dokumenty historyczne ujawniają, że w tych rejonach rozpowszechniona była wiara w nieziemską moc grzmotów, błyskawic, trzęsień ziemi oraz w bóstwa wodne. Chcący naśladować te, w ich mniemaniu, zjawiska nadprzyrodzone, wymyślili taniec mający je imitować.