Jak donosi Al-Jazeera, grupa egipskich archeologów ponawia próbę odzyskania Kamienia z Rosetty, który obecnie znajduje się w Muzeum Brytyjskim w Londynie. Egipcjanie rozpoczęli kampanię online, mającą nawoływać do masowego poparcia ich działań. Jest to kolejne żądanie zwrotu Kamienia z Rosetty, które nakłada się na długą historię walki Egiptu o jego powrót. Tym razem może się to udać.

Czym jest Kamień z Rosetty i dlaczego Egipcjanie tak o niego walczą

Pochodzący z okolic 196 roku n.e., jest glinianą płytą tekstu, którego odkrycie było kluczem do zrozumienia historii starożytnego Egiptu. Kamień z Rosetty odkryli żołnierze Napoleona w 1799 roku, podczas jego kampanii w Egipcie. Gdy Brytyjczycy pobili Napoleona w Egipcie, w ramach traktatu pokojowego otrzymali Kamień. W ten sposób trafił on w 1802 do Brytyjskiego Muzeum.

Od razu zainteresował historyków, którzy próbowali odczytać zapisane na nim słowa. Po analizie odkryto, że tekst zapisano po egipsku oraz po grecku. Ostatecznego rozszyfrowania dokonał w 1822 Jean-Francois Champollion. Jego dzieło dało początek dla współczesnych badań nad historią, językiem i kulturą starożytnego Egiptu. Dość powiedzieć, że dzięki temu powstała cała nauka egiptologii.

Zdjęcie W XIX wieku archeolodzu z całego świata zjeżdzali się do Londynu, aby obejrzeć Kamień z Rosetty / Wikimedia

Kamień z Rosetty stał się niezwykle sławny, przyciągając do Brytyjskiego Muzeum archeologów z całego świata. Jednak wraz z upływem lat Egipcjanie coraz częściej zaczęli nawoływać do zwrócenia im zabytku. Dla nich jest niezwykle ważną częścią historii i tożsamości. To, że dalej znajduje się na wyspach, przyjmują jako symbol tyranii dawnych imperiów kolonialnych.



Kamień jest symbolem przemocy kulturowej, kamień jest symbolem imperializmu kulturowego [...] Więc jego zwrot będzie symbolem zmiany rzeczy - że nie jesteśmy już w XIX wieku, ale pracujemy z kodem etycznym XXI wieku Monica Hanna, dziekan Kolegium Archeologii w Asuan, która jest jedną z promotorek akcji dla Reuters.

Walka o kamień z Rosetty niedługo może mieć swój finał

Wieloletnie batalie o zwrot ważnego znaleziska widziały już nawet walkę między brytyjskim i egipskim rządem. Pomimo tego Kamień dalej znajduje się w Wielkiej Brytanii i do tej pory nic nie wskazywało zmiany. Na wieści o kolejnych żądaniach Muzeum Brytyjskie zapewniło tylko, że wierzy we współpracę ze wszystkimi instytucjami archeologicznymi.

Jednak śmierć królowej Elżbiety, przyniosła nowe szanse dla Egipcjan. Wiele kultur zaczęło bowiem wznawiać sprawę zwrotu swoich dóbr, które zrabowali Brytyjczycy i umieścili w swoich muzeach. Tak zrobiła na przykład społeczność Indian, żądając zwrotu diamentu Koh-i-Noor. Jeżeli egipscy archeolodzy połączą z nimi siły, mogą zwiększyć swoje szanse odzyskania Kamienia z Rosetty.

Jestem pewna, że wszystkie te obiekty w końcu zostaną przywrócone, bo kodeks etyczny muzeów się zmienia, to tylko kwestia kiedy Monica Hanna dla Reuters.

Dodatkowym bodźcem dla Egipcjan prócz aspektu moralnego i historycznego, są także pieniądze. Powrót Kamienia z Rosetty do Egiptu mógłby zwiększyć turystykę, szczególnie że aktualnie w kraju buduje się wielkie muzeum mające posiadać zbiory egipskiej historii.