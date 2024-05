W trakcie badań archeologicznych w starożytnym mieście Tharsa położonym blisko wioski Kuyulu w południowo-zachodniej Turcji odnaleziono wyjątkowy grobowiec. Nowo odkryty kompleks znajduje się w strefie znanej jako Grobowce Skalne Turuş.

Grobowce te pochodzą z okresu rzymskiego. Co ciekawe zostały one wykute w litej skale nie w poziomie, lecz w pionie — schodzi się do nich po 10-13 stopniach. Na ścianach i drzwiach niektórych grobowców widnieją różnego rodzaju figury i płaskorzeźby odzwierciedlające kunszt i praktyki religijne tamtych czasów. Do tej pory w starożytnym mieście Tharsa odnaleziono 60 grobowców i niemal każdego dnia odkopywane są nowe artefakty sprzed tysięcy lat.

Tajemnica byków strzegących starożytnego grobowca

Na ścianie, gdzie znajduje się bezpośrednie wejście do nowo odkrytej komory grobowej, archeolodzy odnaleźli dwie rzeźby przedstawiające głowy byków. Według badaczy symbol byka miał pomóc nieboszczykowi oczyścić się z wpływu złych duchów. Jednocześnie byki miały chronić zmarłego przed ich "kolejnymi atakami" i miały zapewnić bezpieczne przejście w zaświaty.

Ponadto skalne rzeźby byków łączą się ze starożytnymi tradycjami, w których głowy tych zwierząt były wieszane na ścianach świątyń jako symbole oczyszczenia i odrodzenia.

Jednocześnie byk jest symbolicznym zwierzęciem boga Jowisza. Jowisz w starożytnym Rzymie był z kolei królem bogów i jednocześnie bogiem nieba, burzy, deszczu i piorunów. Zwierzę to reprezentowało dodatkowo moc, siłę i płodność oraz było symbolem Aten. Ponadto wejście do grobowca ozdobione było skalnymi girlandami oraz skalną rozetą.

Mustafa Çelik, zastępca dyrektora Muzeum Adıyaman, stwierdził — Starożytne miasto Tharsa składa się z trzech głównych obszarów archeologicznych: Wielkiego Kopca, Małego Kopca i Obszaru Nekropolii. Wykopaliska na terenie nekropolii rozpoczęliśmy w 2024 roku. Do grobowców skalnych, które odkryliśmy wcześniej, dodaliśmy jeszcze 2 grobowce. Jednym z nich jest grobowiec, który dzisiaj zidentyfikowaliśmy.

Dodał: - W tym grobowcu, który składa się z głównej przestrzeni i trzech arcosolium, w górnej części wejścia znajdują się dwie figury głów byków, które w starożytności nazywaliśmy bukranyon [...] Kontynuujemy wysiłki, aby uczynić z tego regionu centrum atrakcji turystycznej.

Jak stwierdzają naukowcy, by chronić grobowce przed szkodami środowiskowymi, wdrażany jest nowy system odwadniający. Ma on zapobiegać przedostawaniu się wody deszczowej do komór grobowych. Według dostępnych informacji prace archeologiczne mają potrwać do września 2024 roku.