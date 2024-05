Zakaz wstępu do turystycznego raju? W Hiszpanii mają dość

Białe domki przykuwające wzrok w blasku słońca, piękna piaszczysta plaża i niezwykły spokój. Bajkowo wyglądająca niewielka miejscowość w Hiszpanii przyciąga coraz więcej osób - tylko w zeszłym roku dotarło tam ok. 800 tys. turystów.

Dla niektórych mieszkańców nie jest to jednak powód do radości. Choć z jednej strony mogą czerpać korzyści finansowe z turystyki, to z drugiej cierpią z powodu zachowania wielu wczasowiczów. Z tego powodu postanowili wprowadzić ograniczenia.

Wakacje w Hiszpanii - mieszkańcy niektórych miejscowości chcą ograniczeń dla turystów

Szacuje się, że niewielką miejscowość Binibeca na Minorce w tym roku odwiedzi ponad milion osób. Nadmorska wioska charakteryzuje się wąskimi uliczkami oraz bielonymi willami i apartamentami, przypomina tradycyjną wioskę rybacką. Choć powstała w latach 60. XX wieku i tylko nawiązuje do takiego stylu, to wystarczyło, aby zachęcić rzesze podróżników do wizyt.

Mieszkańcy - a jest ich niespełna tysiąc - sporo już się jednak wycierpieli przez wzmożone zainteresowanie ich wioską. Problemem jest choćby zostawianie przez zwiedzających góry śmieci, ale też brak poszanowania dla własności prywatnej, np. poprzez wdrapywanie się na balkony czy siadanie na schodach, aby robić zdjęcia.