Dotychczas szczątki Homo erectus znajdowano jedynie na wyspie Jawa, co sugerowało izolację tego gatunku, ale najnowsze znaleziska z podwodnego obszaru u wybrzeży Indonezji zmieniają dotychczasowe teorie. Wśród ponad 6700 odkrytych skamieniałości ryb, gadów i ssaków, archeolodzy znaleźli szczątki dwóch czaszek jednego z naszych najdłużej żyjących przodków , co może sugerować, że populacja ta wcale nie była odcięta od świata i dość swobodnie migrowała.

Homo erectus mógł przemieszczać się z kontynentu azjatyckiego na Jawę. To czyni nasze odkrycia naprawdę wyjątkowymi. Skamieniałości pochodzą z zatopionej doliny rzecznej, która z czasem wypełniła się piaskiem

Naukowcy uważają, że więcej niż 130 tys. lat temu, gdy poziom mórz był o 100 metrów niższy niż obecnie, Homo erectus opuścił wyspę Jawa i zamieszkał w dolinach i na równinach zatopionego dziś obszaru znanego jako Sundaland. Sunda to nazwa największego zatopionego szelfu kontynentalnego na świecie, dziś ten obszar zajmują Morze Południowochińskie i Morze Jawajskie, ale w przeszłości stanowił on naturalny lądowy most między kontynentalną Azją a wyspami Borneo, Sumatra i Jawa.