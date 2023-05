Jak pachniał antyczny Rzym? Rozkodowano skład starożytnych perfum

Dla elegancji, estetyki, rytuałów czy zwykłego przetrwania gorącego lata. Starożytni Rzymianie zupełnie jak my lubowali się w różnych pachnidłach. Przejście się zwłaszcza po zamożnych dzielnicach starożytnego Rzymu byłoby doświadczaniem jedynym w swoim rodzaju dla naszego węchu. Tamtejsi arystokraci stosowali nawet specjalne zasady, jakie zapachy należy umieszczać na konkretnych częściach ciała, tworząc na sobie prawdziwe bukiety zmysłowych zapachów.

Zdjęcie Starożytni Rzymianie tworzyli perfumy o zapachu m.in. mięty, majeranku czy szafranu. Jak wiele innych cywilizacji starożytności lubili cenili także zapach palonego kadzidła / Caraa- Centre d'Analyses et de Recherche en Art et Archéologie / Facebook

Naukowcy z Uniwersytetu w Kordobie zrobili kolejny krok w kierunku poznania świata starożytnych zapachów. Po raz pierwszy udało im się rozkodować skład chemiczny jednej z antycznych rzymskich perfum. Swoje odkrycie opisali na łamach czasopisma Heritage.

Starożytna perfuma, zupełnie jak ze współczesnego świata?

W 2019 roku w Sewilli odkryto mauzoleum sprzed 2000 lat, gdzie pochowano aż sześciu członków zamożnej rzymskiej rodziny. Obok szczątków zmarłych znajdowały się liczne dary, a wśród nich kwarcowy pojemnik z niezidentyfikowaną masą w środku. Archeolodzy zrozumieli wtedy, że mają do czynienia z czymś niezwykle rzadkim.

Zdjęcie Fragment znalezionego pojemnika. U jego unikatowości świadczył już fakt, że został wykonany z twardego kwarcu, a nie szkła / @ArkeoNews / Twitter

Pojemnik zabrano do laboratorium, w którym przebywa do dziś. Okazało się, że zawiera on ślady perfum, które przetrwały dzięki mocnemu uszczelnieniu. Wiedząc, że mają przed sobą możliwość dokładnego zidentyfikowania składu pachnidła, chemicy Uniwersytetu w Kordobie zabrali się do pracy, której wyniki w końcu przedstawili światu.

Spoiwem, jaki utrzymywał aromat rzymskich perfum z Sewilli, był jakiś rodzaj oleju roślinnego, najprawdopodobniej oliwa z oliwek. Natomiast sama baza, która tworzyła zapach, stanowiła paczula (brodziec paczulki). Jest to roślina, która do starożytnego Rzymu musiała trafić z tropikalnego obszaru Azji. Dostarczała specjalny olejek eteryczny, który utrwala zapach, samemu dodając korzennej woni.

Zdjęcie Brodziec paczulka pochodzi z regionu południowo-wschodniej Azji. Występuje jednak także na terenach północnych Indii, skąd najprawdopodobniej trafiała do Cesarstwa Rzymskiego / Wikipedia

Co ciekawe paczula jest szeroko stosowana we współczesnym perfumiarstwie, stanowiąc utrwalacz wielu zapachów. Okazuje się więc, że Rzymianie do swoich perfum używali takich samych składników co my. Może więc antyczny Rzym pachniał tak samo, jak nasz świat.