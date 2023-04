Rzymskie warownie znalezione z pomocą aplikacji Google

Archeolodzy z Oksfordu znaleźli rzymskie ruiny, analizując zdjęcia satelitarne z ogólnodostępnych źródeł w poszukiwaniu pozostałości starożytnego świata. W artykule opisującym odkrycie na łamach czasopisma Antiquity wskazują, że pierwsze poszlaki wykryli na zdjęciach satelitarnych z Google Earth.

