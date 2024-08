Perfumy Julisza Cezara

Zwykli Rzymianie używali zapachów dość prostych, mających woń róży, krokusa czy szafranu. Ciekawostką jest, że bazą dla rzymskich perfum był olejek różany, który z czasem mieszano z... potem gladiatorów.

Juliusz Cezar nie mógł jednak zadowolić się zapachem zwykłego Rzymianina. Jako wielki władca kazał sobie sprowadzać z egzotycznych miejsc różne składniki i z nich tworzyć wyróżniające się zapachy.

Jak podają odtwórcy perfum Juliusza Cezara, zawierały one plejadę aromatów z różnych zakątków znanego wtedy świata. Wśród nich znalazły się zapachy mięty, drzewa cedrowego, lilii wodnej, lawendy, jaśminu czy nawet bursztynu.

Według badaczy szczególną uwagę przykuwa wykorzystanie do produkcji perfum Cezara róży skalnej oraz irysa. Te składniki miały bowiem być trudne do zdobycia w starożytności, nawet dla bogatych arystokratów. No ale nie dla wielkiego Cezara.

Co ciekawe linia odtworzonych perfum jednej z najsławniejszych postaci w historii ma być dostępna do kupienia. W październiku mają wejść na rynek w Turcji, Włoszech oraz Francji.

