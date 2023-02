Muzykalny Wietnam

Na południu Wietnamu grupa australijskich i wietnamskich badaczy odkryła nietypowy instrument muzyczny. Został on sklasyfikowany jako chordofon (z uwagi na prawdopodobne wykorzystywanie struny), a jego najciekawszą cechą jest wiek. Zdaniem naukowców, instrument liczy sobie ponad 2000 lat.

Nie jest to oczywiście gitara czy skrzypce, jednak z uwagi na chordofoniczny charakteru, wietnamski instrument ma całkiem blisko do tych wynalezionych znacznie później. Jego budowa jest banalnie prosta — podłużny kij z otworem (mającym najpewniej wzmacniać dźwięk) opierał swoje brzmienie na jednej strunie. Zasada działania jest zatem łudząco podobna do tego, co znamy nawet dziś.

Zaskoczenie — ale dlaczego?

Biorąc pod uwagę liczbę różnych odkryć można zapytać, na czym w ogóle polega wyjątkowość azjatyckiego znaleziska. A te jest doprawdy jedyne w swoim rodzaju. Choćby ze względu na fakt, że jest to najstarszy znaleziony w tej części świata instrument muzyczny. Pozwala to stwierdzić, że kultura i wrażliwość na doznania ówczesnych mieszkańców wykraczała poza nasze dotychczasowe przypuszczenia.

W dalszym ciągu nasza opinia na temat rozwiniętych kultur w starożytności nosi znamiona europocentryzmu. Chwalimy dokonania bardziej rodzimych cywilizacji, choć nie były jedynymi zdolnymi do oddawania się nieco “wyższym" rozrywkom. Wietnamski przykład stanowi idealny dowód — mowa przecież o starożytnej gitarze czy skrzypcach, nie zaś prostym bębenku.

Jak brzmiała starożytna muzyka?