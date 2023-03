Jest ich jeszcze więcej? Na Wyspie Wielkanocnej znaleziono nowy posąg moai

Wyspa Wielkanocna, znajdująca się ok. 3540 kilometrów od zachodniego wybrzeża Chile, jest domem dla prawie 8 tys. ludzi i 887 znanych posągów moai - teraz okazuje się, że do liczby tych słynnych kamiennych rzeźb należy dopisać jeszcze jedną. Co ciekawe, w przeciwieństwie do innych posągów, które znaleziono na całej wyspie, w tym na zboczach wokół jeziora Rano Raraku, skąd pochodzi większość kamienia wulkanicznego używanego do ich tworzenia, ten moai został znaleziony w nieoczekiwanym miejscu.

Zupełnie nowy moai. Ukrywał się na dnie jeziora

A mianowicie na dnie tego jeziora, w którym jeszcze do 2018 roku znajdowała się woda - na skutek zmian klimatycznych i innych czynników, w tym ludzkich, było jej coraz mniej, a obecnie nie ma jej wcale. I to nie jedyna różnica, bo posąg jest też wyraźnie mniejszy niż pozostałe znajdujące się na wyspie - naukowcy planują wkrótce przeprowadzić datowanie radiowęglowe materii organicznej związanej z moai, aby dowiedzieć się o nim więcej i dokładnie określić, kiedy została wykonany.