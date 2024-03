Czy to najstarsze ślady obecności człowieka w Europie?

Część naukowców twierdzi, że narzędzia mogą mieć nawet 1,4 mln lat, co zdecydowanie czyniłoby je najstarszymi dowodami obecności człowieka w Europie, ale nawet jeśli rację mają eksperci wskazujący na nieco ponad milion lat, czyli mniej więcej ten sam czas, co inne starożytne narzędzia znalezione w Hiszpanii, mamy do czynienia z wyjątkowym odkryciem.

Co więcej, stanowisko w Ukrainie jest znaczące, ponieważ "jest to najwcześniejsze stanowisko tak daleko na północy", co sugeruje, że pierwsi ludzie, którzy rozproszyli się z Afryki, byli w stanie przetrwać w różnorodnych środowiskach. Przypominamy, że najstarsze znalezione narzędzia kamienne tego typu odkryto we wschodniej Afryce i datuje się je na 2,8 miliona lat.

Najstarsi ludzie dzięki tej starej technologii narzędzi kamiennych byli w stanie skolonizować Europę wszędzie, od ciepłej Iberii [Hiszpanii] po Ukrainę, gdzie przynajmniej sezonowo jest bardzo zimno - to niesamowity poziom zdolności adaptacyjnych wyjaśniają.