W jaskini Tam Pà Ling, czyli Jaskini Małp w Laosie dokonano niezwykłego odkrycia. Fragmenty kości piszczelowej sugerują, że Homo sapiens przybył do Azji Południowo-Wschodniej już 86 tysięcy lat temu.

Badanie rzuca nowe światło na temat migracji Homo sapiens

Znalezione kości były popękane i niekompletne. Prawdopodobnie zostały zmyte do jaskini w trakcie monsunu letniego, podczas którego występują intensywne opady. Mimo ich stanu naukowcom udało się porównać ich wymiary i kształt z innymi kośćmi wczesnych ludzi. Zauważyli, że najbardziej zbliżone są do Homo sapiens, a nie do archaicznych ludzi, jak Homo erectus, neandertalczyków czy denisowian. Badania zostały opublikowane 13 czerwca b.r. w czasopiśmie Nature Communications.



Reklama

Zdjęcie Różne widoki fragmentu czaszki z Tam Pà Ling w Laosie / Freidline, S.E. et al. Early presence of Homo sapiens..., Nat Commun 14/CC BY 4.0 / materiał zewnętrzny

Badania ujawniły, że fragment czaszki (powyżej) ma około 73 tysiące lat, a kość piszczelowa (poniżej) 86 tysięcy lat. To niezwykłe odkrycie dla naukowców, którzy od dawna zastanawiają się nad tym, kiedy Homo Sapiens przybyli do Azji. Wiedza na temat kolonizacji Azji Południowo-Wschodniej może w przyszłości pozwoli ustalić, jak doszło do zasiedlenia Australii.

Zdjęcie Różne widoki fragmentu kości piszczelowej z Tam Pà Ling w Laosie / Freidline, S.E. et al. Early presence of Homo sapiens..., Nat Commun 14/CC BY 4.0 / materiał zewnętrzny

Migracja zaczęła się wcześniej, niż dotychczas myślano

Zgromadzone do tej pory dowody genetyczne i kamienne narzędzia potwierdzają szybkie rozproszenie się Homo sapiens, które zaczęło się 60 tysięcy lat temu.



Odkrycia takie, jak to w Laosie, dostarczają dowodów na wcześniejsze migracje, które jednak były swego rodzaju ślepymi zaułkami. Ale nawet jeśli ówcześni ludzie napotkali się z barierą morską, która nie pozwoliła na dalsze rozprzestrzenianie się i przekazanie puli genów, to ich przemieszczanie się daje istotną wiedzę na temat zasiedlania poszczególnych regionów świata.

Niestety w Jaskini Małp poza ludzkimi szczątkami nie znaleziono kamiennych narzędzi ani innych przedmiotów, które mogłyby powiedzieć więcej na temat ich stylu życia.



Źródło: Freidline, S.E., Westaway, K.E., Joannes-Boyau, R. et al. Early presence of Homo sapiens in Southeast Asia by 86-68 kyr at Tam Pà Ling, Northern Laos. Nat Commun 14, 3193 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-38715-y