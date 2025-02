W trakcie wykopalisk ujawniono fragmenty kamiennej ściany, która była fundamentem bazyliki o długości ok. 40 m, szerokości 20 m i wysokości 12 m. Miejsce, które w przyszłości zostanie udostępnione do zwiedzania, rzuca nowe światło na początki Londynu. Odkrycie miało miejsce przy ulicy Gracechurch 85, w biurowcu, który wkrótce ma zostać zburzony i zmodernizowany.

To serce "rzymskiego" Londynu

Wcześniejsze badania archeologiczne wskazywały przybliżoną lokalizację bazyliki, co skłoniło archeologów do wykopania kilku małych dołków testowych w celu sprawdzenia, co kryje się pod betonową podłogą. Za trzecim razem, podczas wykopalisk między szafami na akta, udało im się natrafić na właściwe miejsce.