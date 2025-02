Jak przekazało w komunikacie Ministerstwo Turystyki i Starożytności, jest to pierwsze odkrycie grobowca faraona od czasu odnalezienia miejsca pochówku króla Tutenchamona w 1922 r. Niestety w przeciwieństwie do odkrycia sprzed ponad 100 lat, nowo odkryty grób jest w większości pusty. Został zalany niedługo po pochówku Totmesa II, w związku z czym ciało i dary zostały przeniesione w inne miejsce.

Totmes II był władcą starożytnego Egiptu z XVIII dynastii. Panował w pierwszej połowie XV w. p.n.e. Zgodnie z panującym wśród faraonów zwyczajem poślubił swoją przyrodnią siostrę Hatszepsut . To ona odpowiadała za pochówek, a także zajęła jego miejsce.

Dr Piers Litherland, egiptolog z University of Cambridge i kierownik Misji Archeologicznej od strony angielskiej, który znalazł grobowiec przekazał w rozmowie z serwisem LiveScience, że być może istnieje jeszcze jeden, nieodkryty dotychczas grobowiec, do którego przeniesiono przedmioty po zalaniu. Mumia Totmesa II została odkryta pod koniec XIX wieku w innym stanowisku archeologicznym w Dejr el-Bahri, jak przekazała w komunikacie Polska Agencja Prasowa. Jednak część archeologów uważa, że należy ona do osoby, która w chwili śmierci miała koło 40 lat, a więc zbyt dużo jak na wiek śmierci Totmesa II. Niewykluczone więc, że miejsce pochówku władcy XVIII dynastii czeka jeszcze na swoje odkrycie.