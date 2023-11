XVI-wieczny zabytkowy kościół czeka na właściciela

Na granicy polsko-czeskiej stoi mały, zapomniany przez wszystkich murowany kościół, który czeka na swojego nowego właściciela. Na portalu Otodom pojawiła się jedyna w swoim rodzaju oferta. Jeżeli lubisz renesansowe klimaty, duże i widne pomieszczenia oraz oryginalny wystrój, ta oferta jest skierowana do ciebie. Kamienny kościół znajduje się w miejscowości Okrzeszyn.

Budynek położony jest na pograniczu polsko-czeskim, między Górami Kruczymi i Zaworami. Jest to niezwykle korzystna oferta pod względem finansowym, ponieważ za metr kwadratowy zapłacimy jedynie 3 306 złotych! Przy dzisiejszych cenach nieruchomości to prawdziwa okazja.

W gratisie poniemiecki cmentarz

Co więcej, nabywając kościół zyskujemy również działkę o powierzchni 2650 metrów kwadratowych z zachowanym starym drzewostanem. Od wschodniej strony budowli znajduje się wydzielona kostnica. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się niezwykle klimatycznie. W pierwszych latach swojego funkcjonowania służył jako kościół parafialny, w którym odbywały się codzienne msze.

Jednak od 1690 do 1945 funkcjonował już głównie jako miejsce do odprawiania nabożeństw pogrzebowych. Kościół został wybudowany w latach 1580-1585, następnie przebudowano go w 1736 roku. Konstrukcja świątyni przywodzi na myśl średniowieczne klasztory wyjęte niczym z powieści Umberto Eco.

Średniowieczny klimat za grosze

Jest to kościół jednonawowy z wydzielonym prezbiterium. Nad nawą znajduje się drewniany strop, natomiast naprzeciwko prezbiterium zachowała się drewniana konstrukcja chóru muzycznego. Nad prezbiterium sklepienie krzyżowe. Cała konstrukcja pokryta jest dwuspadowym dachem.

Według agencji nieruchomości, która zajmuje się sprzedażą obiektu, kościół jest świetnym miejscem na to, by przearanżować go na salę bankietową, weselną bądź konferencyjną. W przypadku organizowania w nim towarzyszkach spotkań dodatkowym atutem będzie świetna akustyka budynku. Po adaptacji mógłby się stać obiektem, w którym z powodzeniem będzie można organizować wydarzenia muzyczne. Co więcej, w bliskim sąsiedztwie budowany jest nowy hotel, goście mieliby gdzie przenocować, zwłaszcza po całonocnej zabawie.

Należy podkreślić, że budynek wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków, w zawiązku z czym, wszelkie przebudowy muszą być uzgadniane z konserwatorem. Dodatkowym udogodnieniem jest to, że nieruchomość posiada zjazd bezpośrednio z drogi asfaltowej.

Za całość zapłacimy 800 tys. złotych, jednak można negocjować, zwłaszcza że sąsiedztwo kostnicy może odstraszać potencjalnych klientów. Co za tym idzie, zyskamy nie tylko ciekawy i klimatyczny lokal, ale i nieco sztywnych, czyli zupełnie... spokojnych sąsiadów.