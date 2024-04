Na polu znaleziono wyjątkową monetę. "Niezwykle rzadki numizmat"

"Są takie odkrycia, które zapierają dech w piersiach", napisało Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, komentując znalezisko z woj. zachodniopomorskiego. Znaleziony w polu talar okazał się bowiem wyjątkowo niepospolitym okazem.

Do odnalezienia monety doszło przypadkiem, podczas prowadzenia poszukiwań utraconej części pługa. W trakcie pracy rolnik zgubił bowiem odkładnicę i poprosił o wsparcie detektorystów ze Stowarzyszenia Eksploracyjnego "Kordula".

Rzadka moneta znaleziona w woj. zachodniopomorskim. Leżała w polu

Duniewo jest położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, przez wieki było lennem rodu von Grape. Obecnie to niewielka wioska otoczona polami, zamieszkuje ją około stu osób. To właśnie w okolicach tej wsi wezwani przez jednego z rolników eksploratorzy ze Stowarzyszenia Eksploracyjnego "Kordula" natrafili na niezwykle rzadki numizmat - renesansowy talar książąt saksońskich.

Reklama

Stowarzyszenie Eksploracyjne Na Rzecz Ratowania Zabytków Imienia Świętej Korduli powstało w styczniu 2018 roku i od tej pory prężnie działa, zrzeszając okolicznych pasjonatów historii. Członkowie ugrupowania odkrywają tajemnice regionu za pomocą detektorów metali i współpracują z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Również odnaleziony w polu numizmat przekazali do tej placówki, by zbadali go eksperci. Dyrektor muzeum podkreślił, że znaleziony talar to "niezwykle rzadki numizmat, na który od czasu do czasu można jedynie natrafić na aukcjach internetowych".

Zdjęcie Rewers i awers renesansowego talara książąt saksońskich znalezionego w okolicach Duniewa. / Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej / Facebook

Renesansowy talar książąt saksońskich został odkryty w okolicach Duniewa

Podczas przeczesywania pola prezes wspomnianego stowarzyszenia, pan Jacek Ukowski, który ma już na koncie kilka wyjątkowych odkryć (m.in. jako jedyny w Polsce dwukrotnie odkrył średniowieczne bulle papieskie) na głębokości ok. 10 cm natrafił na dużą srebrną monetę. Jak podaje Muzeum, odkrywcy mimo doświadczenia "takiej monety jeszcze w życiu nie widzieli". Nic dziwnego, ponieważ okazało się, że jest to niepospolity numizmat.

- Moneta o wadze 27,33 gram i średnicy 4 cm jest naprawdę imponująca. [...] Okazało się, że jest to renesansowy talar, wybity przez braci - współregentów księstwa Saksonii - przekazało Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Moneta spotykana niekiedy na aukcjach trafiła do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Rzadko spotykaną monetę odkrywcy przekazali do wspomnianego muzeum, zasilając tym samym ciekawe zbiory instytucji. Eksperci udostępnili informacje na temat tego, czym charakteryzuje się znaleziony w Zachodniopomorskiem talar.

- Po obu stronach monety dominują ikonografie współregentów, którzy współrządzili po śmierci ojca Jana Wilhelma w latach 1575-1603. Pierwszym z nich jest książę Fryderyk Wilhelm I (Friedrich Wilhelm), drugim książę Jan II (Johann). Obie postacie przedstawione są od pasa w górę. Mają na sobie paradne zbroje, w rękach trzymają zdobione pióropuszami szyszaki, jak również miecze. Obaj książęta na szyjach noszą duży kołnierz, tzw. kryzę - typową dla epoki późnego renesansu i świadczącym o wysokim statusie społecznym. Obie postacie są bardzo dobrze zarysowane, widać dokładność i staranność w wykonaniu postaci i dbałość o każdy najmniejszy nawet szczegół. W otoku obu książąt mamy tytularne napisy i tarcze herbowe - wyjaśnia muzeum.

Kto i w jakich okolicznościach zgubił tę monetę - nie wiadomo, jednak personel muzeum podzielił się jedną z teorii. Jak podano, w okolicy znaleziska znajdował się stary szlak oraz dwa stawy. "Może ktoś zatrzymał się napoić konie i wtedy moneta została zgubiona?", zastanawiają się badacze. Powód znalezienia się tak cennej monety w polu pozostanie jednak najpewniej tajemnicą.