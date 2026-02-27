Naukowcy przecierają oczy ze zdumienia. Zbadali "czerwone złoto" Rzymu.

Marcin Jabłoński

Przełomowe badania archeometryczne ujawniły nieznaną dotąd technikę malarską stosowaną przez Rzymian w południowo-wschodniej Hiszpanii.

Starożytne malowidło ścienne z motywami geometrycznymi oraz przedstawieniem twarzy w centrum ozdobnych okręgów, całość utrzymana w ciepłych oraz niebieskich odcieniach, widoczne ślady zniszczenia i pęknięcia tynku.
Badacze dokonali wielkiego odkrycia w dawnej rzymskiej osadzieA M FelicisimoWikimedia Commons

Odkrycie w rzymskiej willi

Nowe badanie opublikowane na łamach czasopisma Scientific Reports ujawniło zaskakujące odkrycie w willi Domus of Salvius, jednego z najlepiej zachowanych rzymskich zabytków miasta Kartagena w Hiszpanii.

Badania skupiały się na pomieszczeniu numer 3, które prawdopodobnie pełniło funkcję jadalni. Wyjątkowość tego pomieszczenia polega na tym, że malowidła ścienne zachowały się w całości w swojej pierwotnej formie. Zespół naukowców postanowił odkryć techniczne "receptury" stojące za obrazami - badając materiały, praktyki warsztatowe i metody nakładania pigmentów przy użyciu zaawansowanych technik archeometrycznych.

Największe zaskoczenie badaczy dotyczyło identyfikacji tzw. "czerwonego złota" - cynobru (siarczka rtęci). Znany w starożytności jako minium, był jednym z najdroższych pigmentów w Imperium Rzymskim. Jego produkcja była niebezpieczna, a cena wyjątkowo wysoka. Starożytni autorzy, tacy jak Pliniusz Starszy, opisywali nawet jego koszt i częste fałszowanie.

Malarskie odkrycie

Do tej pory użycie cynobru w Carthago Nova, dzisiejszej Kartagenie, było dokumentowane głównie we wcześniejszych fazach dekoracyjnych odpowiadających drugiemu i trzeciemu stylowi pompejańskiemu. Jego obecność w Domus Salviusa - odnowionym pod koniec I lub na początku II wieku n.e. - rozszerza jego znane zastosowanie na późniejszy okres.

Badacze odkryli jednak zaskakującą rzecz, związaną z cynobrem. Zamiast nakładać go bezpośrednio na tynk, malarze najpierw nakładali warstwę żółtego goetytu. Na tę jeszcze świeżą warstwę nakładali mieszankę cynobru i hematytu (tlenku żelaza dającego ziemiste odcienie czerwieni).

Ta złożona struktura - żółta warstwa podkładowa, a następnie warstwa mieszanki czerwonej - stanowi jeden z nielicznych znanych przykładów zastosowania tej receptury w świecie rzymskim. Pokazuje, że rzymscy artyści nie ograniczali się jedynie do mechanicznego powielania wzorów. Wykazywali się dogłębnym zrozumieniem właściwości materiałów przy osiąganiu celów estetycznych.

