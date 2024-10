Irańska broń z wczesnej epoki żelaza odgrywa niezwykle ważną rolę w zrozumieniu rozwoju technologii obróbki metali na Bliskim Wschodzie, jednym ze starożytnych centrów innowacji metalurgicznych. Nielegalne modyfikacje i fałszerstwa utrudniają jednak badaczom odtworzenie rozwoju metalurgii 3 tys. lat temu, czyli z okresu wczesnej epoki żelaza.

Starożytne miecze są często przerabiane, aby zwiększyć ich wartość na nielegalnym rynku antyków. Rozpoznanie takich zmian jest dla naukowców kluczowe nie tylko w kontekście badawczym, ale również w celu walki z przestępczością związaną z handlem antykami.

Tomografia neutronowa w służbie archeologii

Zespół badaczy z Cranfield University, ISIS Neutron and Muon Source oraz British Museum przeprowadził badania mieczy przy użyciu tomografii neutronowej. To metoda, która do tworzenia obrazów wykorzystuje neutrony. Pozwala ona zajrzeć do wewnętrznej struktury obiektów. W przeciwieństwie do bardziej znanej tomografii rentgenowskiej, neutrony lepiej uwidaczniają materiały organiczne i nietypowe struktury ukryte wewnątrz przedmiotów.

Badania objęły kolekcję mieczy skonfiskowaną przez brytyjskie służby celne. Obecnie miecze znajdują się w British Museum i oczekują na zwrot do Iranu. Współpraca z irańskimi władzami pozwoliła na przeprowadzenie analiz, które ujawniły, że miecze te nie były do końca tym, za co je uważano.

Posklejane miecze

Podczas badania zidentyfikowano miecze, które zostały współcześnie zmodyfikowane. Po prostu ktoś posklejał ze sobą fragmenty starożytnych żelaznych mieczy i dokleił do nich ostrze z brązu tworząc "dobrze zachowane" egzemplarze bimetaliczne i tym samym zwiększył ich wartość rynkową. Jest to proces niezwykle szkodliwy dla nauki, gdyż zaciera prawdziwą naturę tych obiektów, prowadząc często do nieświadomych, błędnych wniosków.

Analiza wykazała szczegóły konstrukcji oraz nietypowe zmiany w mieczach - przede wszystkim użycie nowoczesnych klejów, których obecność próbowano ukryć. W jednym z mieczy odkryto natomiast nawet fragment współczesnego wiertła - dowód na próbę mechanicznego przerobienia zabytku.

Fałszerstwa to poważny problem dla badaczy

Alex Rodzinka, doktorant archeologii z Cranfield University, zauważył, że przedmioty bimetaliczne są kluczowe w zrozumieniu przejścia od stosowania brązu do żelaza około 3 tys. lat temu. Nielegalne modyfikacje natomiast znacznie komplikują to zadanie.

Jak mówi Anna Fedrigo, specjalistka ds. obrazowania w ISIS Muon and Neutron Source - "analizy neutronowe pozwoliły ujawnić pełen zakres współczesnych modyfikacji starożytnych irańskich mieczy. Badacze powinni być szczególnie ostrożni, gdyż każdy miecz z brązowym ostrzem i żelaznym jelcem może okazać się oszustwem".

