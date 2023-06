Niezwykle rzadki grobowiec odkryty w Londynie. Należał do bogaczy imperium

Pozostałości Cesarstwa Rzymskiego na wyspach brytyjskich są szczególnie interesujące. Pokazują faktyczny rozwój kolonializmu potężnego imperium i to jak kiedyś potrafiło rządzić prawie całą Europą. Najnowsze odkrycie stoi jednak w zupełnie innej lidze archeologii, uchylając tajemnice nt. życia Rzymian w "starożytnym Londynie".

Mauzoleum znalazła grupa archeologów z organizacji The Museum of London Archaeology(MOLA). Ich wykopaliska znajdują się na placu budowy obiektu The Liberty of Southwark, niedaleko sławetnego London Bridge.

Zdjęcie To odkrycie jest opisywane przez archeologów jako "całkowicie wyjątkowe" / @homeofhistory_ / Twitter

Najrzadsza konstrukcja w Wielkiej Brytanii

Obiektem znaleziska są pozostałości ścian, schodów wejściowych i wewnętrznych podłóg mauzoleum. Według naukowców jest to najlepiej zachowana tego typu rzymska konstrukcja w Wielkiej Brytanii. Mimo rozebranych ścian można oszacować, że w czasach rzymskich był to dość spory dwupiętrowy budynek.

Charakterystycznym punktem mauzoleum jest piękna mozaika, której stopień detali robi ogromne wrażenie. Pod nią ma się znajdować druga mozaika, co sugeruje, że mauzoleum przechodziło większe modyfikacje i rozbudowę w czasach Cesarstwa. Niewykluczone, że dookoła znajduje się więcej ukrytych obiektów.

Zdjęcie Widok na mozaikę z lotu ptaka. W regionie gdzie znajduje się mauzoleum archeolodzy znaleźli ponad 80 miejsc pochówku i artefakty, takie jak ceramika, biżuteria, monety i szklane koraliki / @homeofhistory_ / Twitter

Pochówek prawdziwego bogacza

W samym mauzoleum archeolodzy znaleźli 100 monet wraz z kawałkami metalu i ceramiki. Obok tego wydobyto platformę utworzoną z płytek połączonych wytrzymałą i wodoodporną różową zaprawą, znaną jako opus signinum. W starożytnym Rzymie określała ona miejsce pochówku, rozmieszczone wokół ścian.

Biorąc pod uwagę zdobnictwo, badacze są pewni, że mauzoleum używali zamożniejsi obywatele Cesarstwa. Prawdopodobnie stanowił grób rodzinny, miejscowych arystokratów. Niemniej mógł być własnością prywatnej grupy, gdzie bogaci mieszczanie płacili komuś regularnie daninę, aby mieć zapewniony spoczynek po śmierci.

Zdjęcie Archeolodzy podczas prac w sektorze mauzoleum / @David_Crayford / Twitter

Zobacz to mauzoleum na własne oczy

Według archeologów z The Museum of London Archaeology(MOLA), nowo odkryte mauzoleum komponuje się w "rzymski mikrokosmos" Southwark. Już wcześniej znajdowano tam ślady "rzymskiego Londynu". Obok takich miejsc jak mauzoleum, w tym miejscu kiedyś znajdowały się bogato zdobione budynki Cesarstwa.

Teraz badacze chcą się skupić na ustaleniu daty wybudowania mauzoleum. W przyszłości ma nawet zostać otwarte jako miejsce dostępne dla zwiedzających. Będzie to dla nich idealna okazja, aby zobaczyć, że przed Londynem angielskim był jeszcze "Londyn rzymski".

Niemniej już teraz możemy zobaczyć nowo odkryte mauzoleum. Na bazie zrobionych zdjęć powstał specjalny model 3D, który dokładnie pokazuje to niezwykle rzadkie znalezisko. Wystarczy tylko wejść w ten link.