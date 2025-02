Oskarżenia o uprawianie magii były dla władz sposobem na uciszanie i kontrolowanie niewygodnych jednostek przez wieki. W Europie wynikało to często ze stygmatyzacji osób parających się ziołolecznictwem, medycyną ludową czy odbieraniem porodów - praktykami często kojarzonymi z kobietami. Proceder został też przywleczony do "Nowego Świata". Najbardziej znanym przykładem ze Stanów Zjednoczonych są Procesy o czary w Salem. W latach 1692-1693 oskarżono ponad 200 osób, z których powieszono 19, w tym 14 kobiet.

W Szkocji przez prawie 200 lat obowiązywała tzw. Ustawa o czarach (Witchcraft Act) z 1563 roku. Prawnie usprawiedliwiała ona śmierć tysięcy ludzi. Witches of Scotland (Czarownice Szkocji) to specjalna grupa interesu, powołana by walczyć o formalne ułaskawienie ze strony rządu i budowę narodowego miejsca pamięci. Szacuje ona, że 84% tych przypadków stanowiły kobiety. Czarownicom Szkocji udało się uzyskać przeprosiny od Nicoli Sturgeon, pierwszej minister Szkocji w 2022 roku. Grupa wciąż jednak domaga się na formalnych przeprosin rządu i postawienia pomnika ofiarom.

W międzyczasie współzałożycielka Witches of Scotland, Claire Mitchell, znalazła kolejny sposób na upamiętnienie ofiar procesów o czary. To nowy wzór szkockiej kraty.