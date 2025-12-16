Łódź została odnaleziona w latach 80. XIX wieku w torfowisku Hjortspring Mose w Danii, wraz z bronią i wyposażeniem należącym do grupy wojowników z epoki żelaza. Z badań wynika, że jednostka o długości około 20 metrów mogła przewozić nawet 20 do 25 osób, a podobne łodzie mogły tworzyć flotyllę liczącą 80 zbrojnych. Po odparciu najazdu na pobliską wyspę Als, obrońcy zatopili zdobyczną łódź wraz z uzbrojeniem, składając ją bogom jako rytualną ofiarę.

Nowe badania łodzi Hjortspring

Nowe analizy fragmentów konstrukcji, przeprowadzone przez badaczy z Lund, przyniosły zaskakujące wyniki. Chemiczne badania uszczelnienia kadłuba wykazały, że łódź była impregnowana mieszaniną żywicy sosnowej i tłuszczu zwierzęcego - materiałem typowym dla obszarów nadbałtyckich, a nie dla zachodnich wybrzeży Europy. To odkrycie przesunęło prawdopodobne miejsce jej budowy z północnych Niemiec na wschód, w kierunku wybrzeży Bałtyku.

Hjortspring to jedyny w pełni zachowany przykład prehistorycznej łodzi z desek zszywanych linami. Zastosowana technologia szkutnicza wyprzedza swoją epokę i stanowi dowód na rozwiniętą kulturę morską północnej Europy sprzed 2000 lat

Naukowcy odkryli ślady budowniczego sprzed dwóch tysięcy lat

Najbardziej niezwykłym znaleziskiem okazał się jednak odcisk palca pozostawiony w smole przez jednego z budowniczych. Jak zauważają badacze, ten unikatowy ślad to nie tylko dowód na techniczne umiejętności dawnych szkutników, ale także pierwszy bezpośredni kontakt z człowiekiem, który konstruował lub naprawiał tę łódź w epoce żelaza.

Archeolodzy przypuszczają, że jeśli łódź rzeczywiście pochodziła z rejonów bałtyckich, jej załoga przebyła setki kilometrów otwartym morzem, by przeprowadzić zbrojny rajd na wyspę Als - jedno z najśmielszych przedsięwzięć morskich tamtego okresu.

Odkrycie, opublikowane w czasopiśmie PLOS One, rzuca nowe światło na początki żeglugi wojennej w Europie Północnej. Pokazuje, że umiejętność budowy dużych, lekkich jednostek z desek pojawiła się na długo przed epoką wikingów, a ludzie, którzy ją opanowali, nie byli przypadkowymi żeglarzami, lecz wysoko zorganizowanymi wojownikami i rzemieślnikami.

