Stara Dongola (staronubijska Tungul) to stolica Makurii, jednego z najznamienitszych państw afrykańskiego średniowiecza. Odkrycia dokonano podczas eksploracji domów z okresu XVI - XIX wieku. Ku polskich archeologów, pod podłogą jednego z domów znajdował się otwór prowadzący do niewielkiego pomieszczenia, którego ściany ozdobiono unikatowymi przedstawieniami. Naukowcy podczas badań natknęli się na zespół pomieszczeń z cegły suszonej, którego wnętrza pokryte były scenami figuralnymi unikatowymi w malarstwie chrześcijańskim.

Odkryte malowidła ukazują Matkę Boską, Chrystusa, makuryckiego króla Dawida całującego dłoń Chrystusa, a także Chrystusa i archanioła Michała

- Nie jest to jednak typowe przedstawienie protekcji władcy nubijskiego przez świętych i archaniołów. Król kłania się zasiadającemu na obłokach Chrystusowi całując jego dłoń. Władcę wspiera archanioł Michał, którego rozłożone skrzydła otaczają opieką zarówno króla jak i samego Chrystusa. Scena taka nie ma analogii w malarstwie nubijskim. - informował UW na swojej stronie w kwietniu.

Towarzyszą im także inskrypcje, które są odczytywane przez dr Agatę Deptułę z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Wstępnie poinformowano, że są to teksty liturgii darów uprzednio poświęconych. Inskrypcje tego rodzaju z reguły występują w przestrzeniach, w których sprawowano Eucharystię poza głównym ołtarzem w kościele. Towarzysząca głównej scenie inskrypcja staronubijska jest niezwykle trudna do rozszyfrowania.

Odkrycie polskich archeologów wśród 10 najważniejszych dokonań w 2023 roku

Malowidła wywołały duże zainteresowanie w środowisku naukowym zarówno ze względu na nieznane dotychczas w sztuce chrześcijańskiej przedstawienia ikonograficzne np. Marii, czy też bezpośredniego kontaktu między śmiertelnikiem a istotą nadprzyrodzoną.



Takie odkrycia, które są istotne dla nauki i jednocześnie ciekawe dla szerokiego grona odbiorców co roku redaktorzy Magazynu "Archeology" publikują w grudniowym wydaniu czasopisma. "Archaeology" to topowy magazyn w tej dziedzinie, wydawany przez Archaeological Institute of America. Ukazuje się od ponad 70 lat, obecnie w formie papierowej, jak i w internecie.

Polscy uczeni są pionierami badań nad średniowiecznymi królestwami nubijskimi w Sudanie

Ekspedycja CAŚ UW pracuje w Starej Dongoli od 1964 roku. Niestety od połowy kwietnia w kraju ma miejsce wojna domowa. Sam kraj ma olbrzymi potencjał badawczy i turystyczny. Terytorium tego kraju było miejscem wielu historycznych wydarzeń, w tym rozwoju starożytnych cywilizacji. Znajduje się tu ponad 220 piramid, z którymi najczęściej kojarzony jest jednak Egipt - a ten posiada ich "zaledwie" 11.