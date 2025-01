Odkryli bardzo rzadki skarb. Nosi imię celtyckiego króla

Zgodnie z analizą zostały celowo zakopane w płytkiej jamie, prawdopodobnie w worku z tkaniny lub skóry. Wszystkie znajdowały się na głębokości mniej niż 30 cm, co sugeruje, że były zakopane w jednym skoordynowanym wydarzeniu . Wartość odkrytych monet odpowiada około 11-letniemu wynagrodzeniu zwykłego rzymskiego żołnierza, co potwierdza teorię, że mogły one zostać przekazane wojsku jako część zapłaty za służbę.

Miejsce, w którym znaleziono monety, było punktem przygotowań Rzymian do pierwszego przeprawienia się na Brytanię. Okazuje się, że było to również miejsce, do którego powrócili rzymscy żołnierze po zakończeniu kampanii na wyspie. Wykopana jama, w której prawdopodobnie zakopano monety, znajdowała się w wilgotnym terenie, blisko kanału wodnego, co sprawiało, że było to miejsce nieodpowiednie do zamieszkania lub uprawy roli. Anton Cruysheer z Fundacji Krajobrazu i Dziedzictwa w Utrechcie zauważył, że to pierwsze fizyczne dowody na powrót rzymskich wojsk do Europy po podboju Brytanii.