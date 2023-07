Odkryte skamieliny ujawniają nieznane gatunki tygrysów szablozębnych

Obecność gatunków Lokotunjailurus chinsamyae i Dinofelis werdelini, czyli większych i szybszych kotów szablozębnych w Afryce Południowej jest nowością dla badaczy. Odkrycie nowego Lokotunjailurus poza Kenią i Czadem było niespodzianką, jednak nowy Dinofelis był prawdopodobnym znaleziskiem, biorąc pod uwagę wcześniejsze badania.

Sugeruje to, że środowisko na południu kontynentu było dla nich odpowiednie, a to z kolei może świadczyć o tym, że przynajmniej część regionu przechodziła z terenu leśnego do trawiastego.

Wyprostowanie się homoninów

Co więcej, naukowcy twierdzą, że jest to powiązane z rozwojem dwunożności wśród człowiekowatych.

Między 7 a 5 milionami lat temu Afryka przechodziła bardziej ciągłą zmianę w kierunku otwartych, suchych łąk lub pustynnych ekosystemów od późnego miocenu, która trwała do pliocenu, w przeciwieństwie do Europy i Azji. Ciągłe wysychanie w całym miocenie i pliocenie, które obejmuje ekspansję otwartych środowisk, może być ważnym czynnikiem wyzwalającym dwunożność homininów. Powiedział współautor badania Alberto Valenciano, paleontolog z Uniwersytetu Complutense.

Prawdopodobne jest, że te same czynniki, które pozwoliły tygrysom szablozębnym na dywersyfikację i wędrowanie po większych obszarach, mogły być bodźcem dla homoninów do dwunożności. Naukowcy nie mają wątpliwości, że wielkie koty szablozębne i człowiekowate wchodzili ze sobą w interakcje. W zeszłym miesiącu badacze odkryli kość, która nosiła ślady zębów tygrysa szablozębnego, należącą właśnie do homonina.

Naukowcy zebrali dowody na to, że ssaki szablozębne chodziły po Ziemi już 50 milionów lat temu, czyli zaledwie 16 milionów lat po wyginięciu wszystkich nieptasich dinozaurów. Jednak brakuje informacji na temat tego, co doprowadziło do wymarcia starożytnych kotów po plejstocenie. Prawdopodobnie jest to związane ze zmianami środowiskowymi oraz pojawieniem się kotów społecznych, czyli lwów, które zaczęły dominować.