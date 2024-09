Odkryto najstarszy eyeliner na świecie. Ma ponad 8 tys. lat

Podczas wykopalisk archeologicznych na stanowisku Yeşilova Höyük (wzgórze Yeşilova) w dzielnicy Bornova w Izmirze odkryto kamienne narzędzie do makijażu sprzed ponad 8 tys. lat, które dzisiaj nazwalibyśmy eyelinerem.

Osadnictwo w zachodniej Turcji sięga 6500 roku przed naszą erą

Znaleziska są istotne, ponieważ sugerują, że osadnictwo w rejonie Izmiru sięga 8,5 tys. lat wstecz, do 6500 roku p.n.e. Wzgórze, które jest obecnie badane, ujawniło już niezwykłe ślady ludzkiej egzystencji z epoki neolitu i dostarczyło wielu informacji o wczesnych osadnikach z rejonu wybrzeża Morza Egejskiego — przede wszystkim o środowisku, w jakim żyli oraz ich kulturze.

Ciekawym przykładem jest kształt domów tamtejszych osadników, w przeciwieństwie do Çatalhöyük w środkowej Anatolii, gdzie domy były połączone, tutaj mieszkańcy żyli w osobnych domach, z oddzielnymi dachami. Mogło być to spowodowane położeniem bardziej na północ i niższymi temperaturami, które nie wymagały już tworzenia całych systemów ochrony przed palącym słońcem.

Prehistoryczny eyeliner

Kierownik wykopalisk, Zafer Derin z Uniwersytetu Egejskiego, ogłosił, że podczas trwających prac archeologicznych odnaleziono kamienny przyrząd do nakładania kohlu sprzed 8,2 tys. lat. Jak się okazało, znalezisko o długości 9,5 cm jest najstarszym datowanym przyrządem do makijażu oczu, jaki kiedykolwiek znaleziono.

Jak powiedział kierownik wykopalisk, prof. dr Zafer Derin - "Na końcówce znaleziska znajduje się czarna farba. Jest to tzw. kohl - kosmetyk do makijażu oczu. Pokazuje to, że kobiety z regionu Morza Egejskiego już 8,2 tys. lat temu dbały o swój wygląd i były przywiązane do pielęgnacji".

Tego zaostrzonego kamiennego “ołówka" używano, zanurzając go w naczyniu wypełnionym kohlem. Do dziś jest to sposób nadal stosowany w różnych częściach Anatolii. Nie jest to jednak pierwszy artefakt pokazujący, że prehistoryczne kobiety z regionu Morza Egejskiego przywiązywały wagę do swojego wyglądu.

Znaleziono również naczynie służące ewidentnie do przechowywania ozdób. Kobiety z tego regionu już od bardzo dawna były przywiązane do swojej urody. Podobne artefakty sprzed około 4 tysięcy lat również odkryto w okolicy, zwyczaje pozostały więc względnie stałe przez kilka tysięcy lat.

Aby dodatkowo upewnić się o funkcji znaleziska, czarna substancja znaleziona na końcówce narzędzia została wysłana do analizy. Uważa się, że jest to tlenek manganu, który był składnikiem kohlu. Jeśli oceny badaczy się potwierdzą, to będziemy już w stu procentach pewni, że makijaż oczu z zastosowaniem kohlu ma historię znacznie dłuższą, niż sądziliśmy.

