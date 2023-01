Odkryto nowe tajemnice Wielkiego Muru Chińskiego. Wszystko było zapisane w… trzcinie

Archeolodzy postanowili zbadać skład chemiczny trzciny, rosnącej przy starożytnych sekcjach Wielkiego Muru Chińskiego.

Po raz pierwszy wykorzystali do tego specjalne techniki z zakresu biochemii, pozwalając na zobaczenie zmian środowiskowych w starożytnej historii.

Badania pozwoliły poznać część tajemnic Wielkiego Muru Chińskiego oraz zobaczyć zmiany klimatyczne lokalnych regionów wokół konstrukcji.



Badania nad tajemnicami Wielkiego Muru Chińskiego

Wielki Mur Chiński to jedna z najbardziej fascynujących budowli na świecie, skrywająca wiele tajemnic. Jednymi z nich są znaczne przebudowy niektórych sekcji. Archeolodzy wiedzą, że tak wielka konstrukcja była budowana przez wieki i w tym czasie jej koncepcja była często zmieniana, a różne sekcje naprawiano z użyciem nowych materiałów i technik.

Międzynarodowa grupa archeologów z Chin, USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii postanowiła poznać część możliwych sekcji, które zostały przebudowane. Zbadali oni starożytne szczepy nasion trzciny, które można znaleźć w obrębie Wielkiego Muru Chińskiego. Są one niemal identyczne z tymi wykorzystanymi podczas budowy konstrukcji.

Do swoich badań archeologicznych postanowili wykorzystać kombinacje technik chromatograficznych i analizy izotopowej. Był to pierwszy przypadek użycia takich metod w badaniach nad historią Muru Chińskiego. Chromatografia to proces rozkładu materiału na jego części składowe poprzez rozpuszczenie go w płynnym rozpuszczalniku i przeprowadzenie przez układ, który wychwyci i rozdzieli jego składniki. Natomiast analiza izotopowa pozwala na sprawdzenie związków zarówno organicznych, jak i nieorganicznych na poziomie molekularnym.

Archeolodzy dzięki nowym technikom byli w stanie zobaczyć, historyczne zmiany środowiskowe i klimatyczne, wpływające na zawartość trzciny użytej do budowy Muru. Mając dokładny skład budulca, archeolodzy rozpoznali luki w sekcjach konstrukcji, które musiały zostać przebudowane. Głównie chodzi tu o części Muru i znajdujących się wokół niego fortec z okresu Walczących Państw (475-221 p.n.e.).

Dalsze zastosowanie badań na innych budowlach

Według grupy archeologów ich badania mogą otworzyć nowe możliwości szerszego zastosowania technik biochemii w badaniach archeologicznych. Dzięki nim można przeanalizować budulec innych wielkich budowli na całym świecie m.in. egipskich Piramid. To może pokazać ich tajemnice jak w przypadku Wielkiego muru Chińskiego. Co więcej, wykorzystanie technik chromatograficznych i analizy izotopowej pozwala lepiej poznać zmiany środowiskowych w historii, powstałych przez działalność człowieka.