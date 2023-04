Archeolodzy z hiszpańskiej Wyższej Rady Badań Naukowych znaleźli na stanowisku Casas del Turuñuelo pięć płaskorzeźb z wizerunkami ludzi, wytworzone przez kulturę ludu z Tartessos.

To jedna z najbardziej zagadkowych cywilizacji starożytności, która prawdopodobnie jako pierwsza zamieszkiwała południowy Półwysep Iberyjski, rozwijając się już ok. 3000 lat temu.

Lud Tartessos, zwany nieraz Tartezjanami, zniknął nagle w nieznanych okolicznościach, pozostawiając wiele tajemnic. Według niektórych teorii to on miał reprezentować legendarną Atlantydę.

Odkrycie hiszpańskich archeologów jest kamieniem milowym w poznaniu nieznanego fragmentu historii.

Pierwsze takie odkrycie ujawniające kulturę zaginionej cywilizacji

Hiszpańscy archeolodzy od lat prowadzą prace w rejonie południowej Hiszpanii w poszukiwaniu pozostałości kultury Tartessos. Jedną z jej najlepiej zachowanych pozostałości jest stanowisko Casas del Turuñuelo będącą pozostałością świątyni w prowincji Badajoz.

Zdjęcie Miejsce, gdzie doszło do odkrycia. Świątynia Casas del Turuñuelo została spalona przez Tartezjanów w formie rytuału. Znaleziono w niej dobrze zachowane szkielety zwierząt / @EstherSMate / Twitter

To, co teraz w tym miejscu znaleźli hiszpańscy archeolodzy, przebiło ich wszelkie oczekiwania. Wydobyli bowiem pierwsze płaskorzeźby, przedstawiające twarze ludzi z Tartessos. Stanowią przy tym także pierwszy odnaleziony przypadek antropomorficznej sztuki tej cywilizacji.

Zdjęcie Archeolodzy datują znalezione płaskorzeźby na 2500 lat. Dwie z nich zachowały się w tak dobrym stanie, że można rozpoznać na nich twarze / @ExplicandoTTe / Twitter

Dwa najlepiej zachowane płaskorzeźby przedstawiają twarze kobiet. Według archeologów najprawdopodobniej miały służyć zobrazowaniu którejś z bogini. Stoi to w kontrze do wcześniejszych teorii, że religia ludu z Tartessos nie posługiwała się wizerunkami ludzi.

Archeolodzy sugerują też, że płaskorzeźby musiały być częścią muralu, który przedstawiał bóstwa czuwające nad tartesowskiego wojownika. Świadczy o tym przedstawienie hełmu na jednej z trzech pozostałych płaskorzeźb, która była zbyt zniszczona do dokładniejszego rozpoznania.

Zdjęcie Cztery znalezione płaskorzeźby zaprezentowane podczas konferencji prasowej archeologów / @JuliaNoriega13 / Twitter

Odkrycie to może rzucić nowe światło na jedną z najbardziej tajemniczych kultur świata, symbolizowanej przez Casas del Turuñuelo. Być może stanowią początek nowych odkryć, które powiedzą, co stało się nie tylko z samą świątynią, ale i ludem z Tartessos.

Tartessos. Prawdziwa Atlantyda?

O ludzi cywilizacji Tartessos wiemy na razie bardzo niewiele. Swoją nazwę wzięła od starożytnego określenia regionu rozciągającego się we współczesnej Andaluzji. Największą aglomeracją ludu z Tartessos miał być port o tej nazwie, leżący nad Cieśniną Gibraltarską u ujścia rzeki Gwadalkiwir. Do dziś nie znaleziono jego ruin.

Tartezjanie byli najprawdopodobniej pierwszą zachodnią cywilizacją Półwyspu Iberyjskiego, rozwijając się już w późnej epoce brązu. Łączyli w sobie elementy kultury paleo-hiszpańskiej i fenickiej. Byli uzdolnionymi metalurgami i kupcami, handlując ze swojego portu z wieloma ludami od Kartagińczyków po Greków. Do dziś nie wiadomo jednak skąd Tartezjanie wzięli się na Półwyspie Iberyjskim.

Zdjęcie Repliki skarbu ludu Tartessos znalezione na górze El Carambolo. Według jednej z teorii Tartezjanie byli tak naprawdę Fenicjanami, którzy założyli port w regionie Cieśniny Gibraltarskiej i w wyniku odrębności wytworzyli nową kulturę / José Antonio Montero Fernández / Wikipedia

Bardziej tajemnicze od pojawienia się Tartezjanów na Półwyspie Iberyjskim jest ich zniknięcie. W okolicach VI wieku p.n.e. wszystkie ich tereny nagle upadły, chociażby świątynia stanowiska Casas del Turuñuelo została spalona tuż przed ogólnym upadkiem.

Teorii co doprowadziło do zniknięcia cywilizacji ludu z Tartessos jest wiele jak np. podbicie przez Kartaginę czy wyczerpanie złóż metali, co doprowadziło do upadku ekonomicznego. Wśród niektórych akademików istnieje jednak teoria, że za upadek Tartezjanów odpowiada trzęsienie ziemi i tsunami. Stąd zakładają, że Tartessos było legendarną Atlantydą.

Zdjęcie Tartessos miał być wskazywany jako jedno z potencjalnych miejsc mitycznej Atlantydy / Wikipedia

Według tej teorii wszelkie starożytne zapiski o Atlantydzie odnosiły się właśnie do historii portu Tartessos oraz Tartezjanów, która ma być odpowiedzialna za powstanie legendy o zatopionej krainie. Część społeczności akademickiej jednak odrzuciła te hipotezy.

Ostatecznie tajemnica cywilizacji Tartessos pozostaje bez odpowiedzi. Nowe odkrycie archeologów z hiszpańskiej Wyższej Rady Badań Naukowych może to jednak zmienić.