Przez lata archeolodzy uważali, że ruiny te były pozostałościami posterunku wojskowego zbudowanego w celu obrony przed atakami Rzymian. Z czasem przeprowadzano coraz bardziej zaawansowane analizy terenu, m.in. z wykorzystaniem radaru penetrującego grunt i lidaru, co ujawniło rozległy obszar miejski, który prawdopodobnie miał spore znaczenie w czasach swojej świetności. To doprowadziło do kolejnych ustaleń.