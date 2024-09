Miejsce było najpewniej ważną fortecą w czasach Ramzesa II

Ayman Ashmawy, szef Działu Egipskiego w SCA, przedstawił dodatkowe szczegóły dotyczące odkryć. Wyjaśnił on, że niektóre z odkrytych budynków służyły do przechowywania codziennych zapasów dla żołnierzy, ale poza nimi w okolicy znaleziono także duże wyspecjalizowane spichlerze, cylindryczne piece używane do gotowania i naczynia ceramiczne, w których odkryto pozostałości ryb i kości zwierząt.

Do najcenniejszych odkryć z tych wykopalisk zalicza się z pewnością brązowy miecz z wyrytym symbolem faraona Ramzesa II. Badacze są zdania, że fort musiał być istotnym punktem obronnym w czasach jego panowania. Potwierdza to również inne znalezisko, czyli wapienny blok z wyrytymi tytułami Ramzesa II. W forcie znaleziono dwa takie bloki, drugi z nich miał na sobie wyryte dane urzędnika o imieniu Bay.

Inne znaleziska pokazują sporą religijność ówczesnych Egipcjan

Na stanowisku odkryto również szeroki wachlarz przedmiotów osobistych i innych artefaktów, w tym broń, narzędzia myśliwskie, a także ozdoby i przedmioty religijne. Znaleziono również koraliki, amulety ochronne oraz aplikatory z kości słoniowej służące do nakładania kohlu, czyli kosmetyku do przyciemniania powiek.

Jednym z innych nietypowych odkryć na terenie dawnego fortu był pochówek nienaruszonej krowy. W staroegipskiej wierze symbolizowało to siłę, obfitość i dobrobyt. Wśród innych interesujących artefaktów znalazły się skarabeusz z inskrypcją "Amon - Pan Nieba" oraz kwiatem lotosu, kolejny skarabeusz z wizerunkiem bóstwa "Ptah" oraz brązowa biżuteria z symboliką religijną.

