To może być najstarsze znalezisko tego typu w historii

Archeolodzy pracujący na stanowisku w Arabii Saudyjskiej odkryli prawdopodobnie największy w historii prehistoryczny topór ręczny. Narzędzie zostało wykonane z kamienia i mierzy ponad pół metra długości. Wydaje się, że mógłby posługiwać się nim jedynie prawdziwy barbarzyńca. Jednak badacze przyznają, że mimo niewiarygodnych rozmiarów narzędzie jest jednocześnie niezwykle poręczne i łatwo je utrzymać obiema rękami.

Archeolodzy odnaleźli go podczas prac na równinie Qurh, na południe od Al-Ula, regionu w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Obie strony topora noszą ślady ostrzenia, sugeruje to, że mógł być używany do siekania. Naukowcy nie są jednak pewni, w jaki sposób używano kamiennego narzędzia i jaki gatunek się nim posługiwał, czy był to Homo erectus, czy Homo sapiens.

