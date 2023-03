Pierwszy w historii „karabin maszynowy”. Pistolet obronny Puckle’a

Wykorzystywał on bęben przymocowany do dźwigni wkładającej naboje do lufy, którą można było obracać z prędkością, aby wystrzelić pociski. Pistolet Puckle’a był o wiele skuteczniejszy od muszkietów, którymi dysponowali ówcześni żołnierze, które mogły oddawać ledwie trzy strzały na minutę.

The Puckle Gun

Z jednej strony ten „karabin maszynowy” spełniał swoją funkcję, z drugiej jednak jego autor dodał do niego kilka funkcji, które nie do końca były potrzebne. Zgodnie z patentem, do ostrzeliwania muzułmańskich najeźdźców, trzeba było używać kwadratowych pocisków, zamiast standardowych kul, ponieważ w teorii w jakiś sposób miały wyrządzać więcej szkód innowiercom.

Jednak główną wadą tego pistoletu była zawodność mechanizmu skałkowego, który miał za zadanie podpalać naboje. W związku z tym projekt odniósł komercyjną porażkę, ponieważ przy próbach oddawania strzałów jeden za drugim, mechanizm zawodził.

Oprócz wspomnianych kwadratowych pocisków pistolet Puckle’a miał duże szanse powodzenia, jednak potrzeba było ponad stu lat, aby dopracować mechanizm jego działania.