Niecodzienna sytuacja zaczęła się w około 1970 roku. Wówczas miały miejsce wykopaliska prowadzone przez paleontologów amatorów w jaskini Cova Simanya niedaleko Barcelony.

Właśnie wtedy badacze natknęli się na różnorodną kolekcję kości i artefaktów. Po przejrzeniu wszystkich elementów zostały one zapakowane do pudełka i ... znalazły się w domu jednego z paleontologów-amatorów. W ten sposób przeleżały w schowku aż do 1986 roku, kiedy Miguel Aznar przekazał niezwykłe pudełko Muzeum Archeologicznemu Katalonii.

Wydawać by się mogło, że to właśnie wtedy światu zostanie ujawnione tajemnicze wnętrze "pudełka skarbów", jednakże nie. Musiało minąć jeszcze ponad 30 lat, by ktoś się nim na nowo zainteresował.

Otwarcie "pudełka skarbów"

Pudełko zostało otwarte dopiero w 2020 roku, a na przeanalizowanie tego co w nim się znajdowało, naukowcy potrzebowali aż 3 lat. W środku znajdowała się ceramika, różnego rodzaju artefakty, kości zwierząt, a także... kości neandertalczyków.

Co ciekawe, 54 kości należały do co najmniej trzech osób, tj. osoby dorosłej, najprawdopodobniej kobiety, nastolatka w wieku 11-12 lat oraz do dziecka w wieku 7-8 lat. Kości pochodzą sprzed ponad 50 000 lat. Na szczątki składają się kości kończyn górnych i dolnych, uzębienie, żuchwy i kręgi.

Obecne prace skupiają się na wyodrębnieniu DNA z kości, jednakże pierwsze próby nie powiodły się. Dzięki wynikom naukowcy będą w stanie ujawnić, jaki był stan zdrowia neandertalczyków za ich życia, oraz ujawnić szereg dodatkowych informacji genetycznych.

Media są zgodne, że szczątki są "monumentalnym odkryciem" dla regionu i dla całego Półwyspu Iberyjskiego. Badacze sugerują, że odnalezione kości mogą pomóc w wypełnieniu luku ewolucyjnej trajektorii homininów. Dzięki czemu ludzkość uzyska "nowe okno" na świat naszych pradawnych krewnych.

- To zgromadzenie [kości - red.] jest obecnie najobszerniejszą kolekcją szczątków neandertalczyków z północno-wschodniej śródziemnomorskiej Iberii, która oferuje bezcenny wgląd w morfologię i trajektorię ewolucyjną homininów z późnego plejstocenu - zauważyli naukowcy.

Dodają także: - W związku z tym projekt Simanya Neanderthals pogłębi nasze zrozumienie demografii i ewolucji neandertalczyków, torując drogę do dogłębnego zbadania różnorodności morfologicznej i kontekstu ewolucyjnego neandertalczyków iberyjskich.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Frontiers in Earth Science .