Światowy Dzień Astmy. Alarmujące dane o przerywaniu leczenia przez pacjentów

Światowy Dzień Astmy w tym roku kładzie nacisk na dostępność leczenia wziewnego, które, mimo swojej skuteczności, jest nie w pełni wykorzystywane. Wielu pacjentów po ustąpieniu objawów przestaje przyjmować leki, co prowadzi do nawrotów astmy. Specjaliści zachęcają do stosowania się do zaleceń oraz do konsultacji z lekarzami i edukacji na temat właściwego używania inhalatorów.