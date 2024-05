Pod kortem tenisowym odkryto zaginione dawne struktury. W środku zaskoczenie

Do wyjątkowej sytuacji doszło na Węgrzech. Pod kortem tenisowym archeolodzy odnaleźli zaginiony XIV-wieczny kościół. W trakcie dalszych prac badacze natrafili na dowody, wskazujące na to, że w środku sanktuarium mogło dojść do masakry.

Zdjęcie Pod ziemią kryje się jeszcze wiele tajemnic / olegdudko / 123RF/PICSEL