Znalezisko z Kioto, składające się z 15 drewnianych skrzyń wypełnionych ceramicznymi monetami, jest bezprecedensowe. Te popularne "złudne monety", nazywane po japońsku maboroshi, miały służyć jako waluta w ostatnich miesiącach wojny, ale ostatecznie nigdy nie trafiły do obiegu. Spora część z nich została zniszczona po zakończeniu wojny, dlatego odkrycie tak dużej ich liczby w jednym miejscu to prawdziwa sensacja wśród japońskich numizmatyków.

Skarb z ceramicznych monet znaleziony w starym magazynie

W 1944 roku Japonia zmuszona była do poszukiwania alternatywnych materiałów do produkcji monet, gdyż większość dostępnego metalu była wykorzystywana na potrzeby wojenne. W odpowiedzi na ten problem mennica japońska zleciła produkcję prototypowych monet ceramicznych. Monety były dostępne w nominałach jednego, pięciu oraz dziesięciu senów (100 senów równało się jednemu jenowi). W Kioto za produkcję odpowiadała firma Shofu Kogyo Co. znana wcześniej z wyrobu przemysłowej porcelany oraz sztucznych zębów.

Reklama

Znalezisko miało miejsce na terenie dawnego magazynu wspomnianej firmy Shofu Kogyo Co., zamkniętej od 1967 roku, kontynuatorem jej tradycji jest obecnie firma Shofu Industries. Odkryte monety, każda o średnicy 15 milimetrów, mają na jednej stronie wizerunek góry Fudżi, a na drugiej kwiat wiśni.

Przedstawiciel Shofu Industries nie krył zaskoczenia nietypowym znaleziskiem - "Są rzeczy, które odnajdujemy w najmniej spodziewanych miejscach". Skarb został przekazany do Mennicy Japońskiej, która pozwoliła firmie zachować 100 monet jako swoiste “znaleźne". Obecnie mennica planuje dokładne zbadanie stanu monet oraz porównanie ich z innymi materiałami z tego okresu.

Produkcja monet pod koniec konfliktu na Pacyfiku

Produkcję ceramicznej waluty na szeroką skalę rozpoczęto w lipcu 1945 roku, jednak została ona gwałtownie przerwana 15 sierpnia, gdy Japonia ogłosiła kapitulację. Produkcja ceramicznych monet zakończyła się jeszcze zanim zdążyły one wejść do obiegu, a większość z nich została zniszczona. Po wojnie całkowicie zrezygnowano z podziału jenów na seny, a ostatnie metalowe monety wycofano w 1953 roku.

Mennica planuje wystawić historyczne monety w swoim muzeum głównym w Osace oraz w oddziałach w Saitamie i Hiroszimie. Odkrycie to ma ogromną wartość historyczną, podkreślając mało znany rozdział w historii japońskiej numizmatyki. "Mamy nadzieję, że przyczyni się ono do dalszych badań nad produkcją monet w końcowym okresie wojny na Pacyfiku" - skomentował przedstawiciel mennicy.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!