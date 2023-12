Polacy dokonali sensacyjnego odkrycia. Nikt nie znał tych malowideł!

Archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonali niezwykłego odkrycia podczas wykopalisk w amerykańskim stanie Kolorado. Zmienia to całkowicie historyczny obraz Castle Rock Pueblo. Zespół odkrył do tej pory nieznane nauce ogromne galerie z malowidłami i rytami indiańskimi. Oznacza to, że w tych kanionach żyło o wiele więcej mieszkańców niż do tej pory sądzono.

Zdjęcie Malowidła naskalne odkryte przez polskich archeologów. / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / materiały prasowe