Posiadłości królowej Elżbiety II spełniały ważną rolę w okresie jej panowania. Część z nich należała do królowej, inne posiadała ze względu na tytuł.

W ciągu roku czas spędzała w sześciu rezydencjach, które pełniły różne funkcje. Odbywały się tam m.in. specjalne spotkania, imprezy oraz służyły do odpoczynku.

Sześć królewskich rezydencji królowej obejmowało Pałac Buckingham, Zamek Windsor, Pałac Holyrood, Zamek Balmoral, Posiadłość Sandringham i Zamek Hillsborough.

Pałac Buckingham

Według tradycji sięgającej 1837 roku pałac w City of Westminister w Londynie należy do panującego władcy. To centrum wydarzeń państwowych i administracyjna siedziba monarchy. Posiada 775 pokoi, w tym 19 pokoi reprezentacyjnych, 52 królewskie i gościnne sypialnie, 188 pokoi dla personelu, 92 gabinety i 78 łazienek. Znajduje się tu kolekcja dzieł sztuki obejmująca m.in. dzieła Rubensa czy Canaletta. Jego otoczenie stanowi prawie 16 ha ogrodów. Niektóre komnaty reprezentacyjne są okresowo udostępniane zwiedzającym.

Zamek Windsor

To tu Elżbieta II wraz z siostrą Małgorzatą przeprowadziła się podczas II wojny światowej. Później miejsce to spełniało funkcję wiejskiego domu w pobliżu Londynu, który królowa odwiedzała w weekendy. Zajmuje ponad 5 ha i ma aż 1000 pokoi. To czyni go największym zamieszkałym zamkiem na świecie.

Zamek Windsor, podobnie jak Pałac Buckingham, należy do aktualnie panującego władcy. Teraz w weekendy przyjeżdżać tu będzie król Karol III. Został wybudowany w XI wieku przez Wilhelma Zdobywcę. Mieszkało tu dotychczas 39 monarchów.

Pałac Holyrood

Został wybudowany w 1128 roku i początkowo służył jako klasztor. Był oficjalną szkocką rezydencją królowej. Zwykle odwiedzała pałac w Edynburgu w pierwszym tygodniu lata, a wydarzenie zwane było jako Holyrood Week. W skład posiadłości wchodzą apartamenty reprezentacyjne, sala tronowa, galeria i niezwykłe ogrody.

Zamek Balmoral

Był prywatną posiadłością królowej Elżbiety II, przez wielu uważany za jej ulubioną rezydencję. Co roku spędzała tu ostatnie tygodnie lata. Zamek został kupiony w 1852 r. przez królową Wiktorię i księcia Alberta.

Sandringham House

To kolejna prywatna posiadłość królowej, położona w Norfolk. Jej otoczenie stanowi niespełna 242 ha ogrodów.Często rodzina królewska odwiedzała go w okresie świąt Bożego Narodzenia, gdzie uczestniczyli w nabożeństwie w kościele św. Marii Magdaleny.

To tu w 1957 r. królowa skierowała to Brytyjczyków swoje pierwsze życzenia świąteczne: - Życzę wam wszystkim — młodym i starszym — gdziekolwiek jesteście, zabawy, radości, spokoju, bardzo szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia.



Zamek Hillsborough

Podobnie jak pałac Holyrood pełnił rolę rezydencji podczas wizyt królowej w Szkocji, tak Zamek Hillsborough był oficjalną rezydencją królowej podczas wizyt w Irlandii Północnej. XVIII-wieczna rezydencja otoczona jest zielonymi ogrodami o ogromnej powierzchni ponad 40 ha. Na co dzień zamek jest rezydencją sekretarza stanu Irlandii Północnej.

