Postać z kreskówki na starożytnym sarkofagu? Zaskakujące odkrycie

W 2023 roku w Al-Minja w Egipcie odkryto starożytny sarkofag z czasów Nowego Królestwa. Niedawno jednak internauci zauważyli, że przedstawiona na nim postać prezentuje zaskakujące podobieństwo do jednej z bohaterek popularnej amerykańskiej kreskówki. Mowa o Marge Simpson, która bardzo przypomina kobietę ze starożytnego malowidła.

Internauci bardzo szybko dostrzegli podobieństwo

Malowidło prezentuje kobietę o żółtym kolorze skóry z długą zieloną suknią i, co najbardziej fascynujące, niebieskimi włosami ułożonymi w kształt prostokąta. Niemalże identycznie wygląda Marge Simpson z kreskówki Simpsonowie.

Internauci prześcigają się teraz w teoriach dotyczących zaskakującego podobieństwa. Możemy usłyszeć głosy o tym, że Egipcjanie przewidzieli Simpsonów i błyskotliwe odpowiedzi, że to może jednak Simpsonowie przewidzieli Egipcjan. Pojawiają się także sugestie jakoby twórca kreskówki - Matt Groening był podróżnikiem w czasie.

Skoro podobieństwo do Marge Simpson jest tak oczywiste, to skąd Egipcjanie znali postać z popularnej kreskówki?

No właśnie... nie znali

Jak się okazuje postać zaprezentowana na wewnętrznej części pokrywy sarkofagu to Tadi Ist - córka wysokiego kapłana El-Aszmuneina. Według archeologów podobieństwo jest całkowicie przypadkowe. Wyobrażenie ma przedstawiać Tadi Ist w drodze do zaświatów. Postać córki kapłana otoczona jest przez dwanaście wysokich kapłanek, które mają symbolizować 12 godzin dnia. Jest to scena bardzo rzadko widywana w egipskich sarkofagach, wnosi więc całkiem sporo w naszą wiedzę o starożytnych zwyczajach pogrzebowych znad Nilu.

Zdjęcie Starożytna Marge Simpson wcale nie miała tak ekscentrycznej fryzury / Egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności / materiały prasowe

Nietypowa fryzura na malowidle niestety nie jest starożytną wersją włosów Marge Simpson. Wytłumaczenie jest bardziej przyziemne. Włosy osoby przedstawionej na malunku mają tak naprawdę opadać. Trudno to sobie wyobrazić, ale postać jest namalowana z perspektywy mumii znajdującej się wewnątrz i w pewnym sensie "tworzy nad nią łuk" co można także zauważyć po nietypowym ułożeniu rąk.

Córka kapłana doznała groźnego urazu?

Na mumii Tadi Ist zachowała się pleciona suknia w doskonałym stanie oraz maska pośmiertna. Co ciekawe, na malowidle przedstawiającym córkę kapłana widoczne jest, że nie posiadała ona jednego z palców u stóp. Prawdopodobnie więc Egipcjanka doznała jakiegoś poważnego urazu lub urodziła się bez jednego z palców. Na ten moment brak jest jednak badań mumii, które sprawdziłyby ten fakt.

